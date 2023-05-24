للمرة الرابعة.. سفراء مشواري بكفر الشيخ يحصدون المركز الأول على الجمهورية

نجح مدربو سفراء مشواري بمحافظة كفر الشيخ، في حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية ضمن خطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب لتنظيم برنامج مشواري للفئة العمرية من سن 10 سنوات حتى 14 سنة، يقدمها سفراء مشواري بمراكز الشباب والمدارس، وجميع القطاعات، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

4 مرات مركز أول جمهورية

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مدربي سفراء برنامج مشواري بمحافظة كفر الشيخ، نجحوا فى تحقيق المركز الأول بعد أن قاموا بتدريب 17440 مستفيد من الفئة العمرية من سن 10 سنوات حتى 14 عام منذ بداء المشروع، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ حصدت المركز الأول للمرة الرابعة على مدار العام.

فريق مشواري في كفر الشيخ

من جانبه، قال حسن الدسوقي، منسق برنامج مشواري بالمحافظة تحظى بفريق كبير متميز من السفراء مكون من 50 مدرب وهم «روان طارق، وميار محمود، ورحاب صبحي».

وإيمان فتحي، و هدير هاني، ومنار محمود، ودينا علاء، وإيمان السعيد، و إيناس كامل، وأسماء السيد، ومنه متولى، وحسام محمد، و أمنية صلاح، وسارة خطاب، ومحمد أيمن، وملك محمد، ومحمد أحمد، و نورهان أحمد، ووئام خالد، ورنا طارق، وهند محمود، وخالد خالد، وصابرين رأفت، وياسر رمضان، وسارة طارق، ونهال يوسف، وعلاء طارق، ورانيا أحمد، وأحلام فتحي، وإسراء ريحان، ومنة الله محمد، وسعد محمد، وأميره على، ونورا حمد الله، وخلود أشرف، ونورهان إبراهيم، ويمنى الحسينى، وأسماء علي، وإيمان محمد، وإيمان محمد، وأسماء سيد، وخديجة عادل، وصابرين حمدي، و محمد السعيد، ومريم غنام، ومريم محمد، وميرنا السيد، ونادية ناصر، وهناء صبري، وأسماء رشاد.

التدريب على الدليل التدريبي للمهارات الحياتية

حيث يقدم السفراء التدريب على الدليل التدريبي للمهارات الحياتية بمراكز الشباب وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب والرياضة، و يتضمن التدريب على المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات الإبداع والابتكار ومهارات الوعي الوظيفي، مثل«التفكير الإيجابي، التواصل والتفكير الإبداعي، التقبل بمراكز الشباب و والأساليب التحفيزية وكيفية التعلم والعمل الجماعي».