عضو «تنسيقية الأحزاب» بالحوار الوطني: التحديات العالمية فرصة للاستثمار في مصر

قالت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إن جلسة ناقشت التحديات التي تحدث في الخارج وتأثيرها على الاستثمار في مصر، لافتة إلى تقديم مقترحات بشأن التحديات الراهنة، خاصة أن هناك فرصا جوهرية متاحة أمام مصر في ظل التحديات العالمية.

فرصة أمام مصر

وأوضحت «القاضي»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك تخارج لعدد من الشركات في الأسواق العالمية في ظل الأزمات الراهنة وهي فرصة أمام مصر لاستقطاب هذه الشركات، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط وأفريقيا هي المناطق الآمنة أمام الاستثمار الدولي.

جهات الولاية على السوق والمستثمر

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن التحديات الراهنة أبرزها تعدد جهات الولاية على السوق والمستثمر يجد بعض الصعوبات في الحصول على الأراضي، مؤكدة أن قرارات الأعلى للاستثمار يمكن تطبيقها على أرض الواقع، والمقترحات المقدمة من الممكن أن تدخل في حيز القرارات الجديدة.