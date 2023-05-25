قرارات لـ«الشباب والرياضة» بعد واقعة أحمد بغدودة.. بينها رعاية 1500 بطل

قال الدكتور محمد الشاذلي مدير الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إنه في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتبنيه إطلاق المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين، فقد قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رصد ميزانية ضخمة تتجاوز مليار و100 مليون جنيه سنويا، وهي ميزانية تفوق إجمالي ميزانية الوزارة السنوية المخصصة في الموازنة العامة للدولة، وذلك لتوفير كافة أنواع الرعاية والدعم الكامل والشامل لأكثر من 1500 بطل رياضي وأولمبي يضمهم المشروع القومي لرعاية الموهوبين.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إلى أن هذه الميزانية التي تمول المشروع القومي لرعاية الموهوبين لم تكلف خزينة الدولة جنيها واحدا وإنما تحصلت عليها الوزارة من فكرة الاستثمار والتسويق الرياضي الذي وضع أسسه الدكتور أشرف صبحي، على مدار ثلاث سنوات منذ عام 2019.

وأوضح «الشاذلي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جهود وزارة الشباب والرياضة في تمويل ونجاح المشروع القومي للموهبين ارتكزت على خمسة عناصر تم تنفذها جميعا على النحو التالي:

مضاعفة مكافآت الفوز بالميداليات العالمية والأولمبية

- اعتبار المشروع القومي لرعاية الموهوبين حضانة للأبطال الرياضيين، على أن تتحمل الوزارة كافة نفقاتهم أفرادا وفرقا.

- وضع لائحة مالية لجميع الأبطال الرياضيين، بحيث تصرف مكافآت مالية لهم بحسب الميداليات التي حصل عليها كل لاعب ونوعها وتصنيف البطولات بدرجات سواء كانت بطولات محلية أو عالمية أو أولمبية .

- لأول مرة التزمت الوزارة بقرار من الدكتور أشرف صبحي، بصرف مرتب ثابت لكل لاعب حسب تصنيفه، بحيث لا يقل المرتب عن الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة ، كما ألزم الوزير الاتحادات الرياضية في نفس الوقت بصرف مرتب ثابت من خزينتها للاعبين.

رعاية كاملة لجميع الأبطال الرياضيين والأولمبية

- أصدر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعليماته برعاية كاملة لجميع الأبطال الرياضيين والأولمبية وتوفير الإقامة والإعاشة الكاملة الشاملة لهم في فندق المركزي الأولمبي المطور بالمعادي، وتحمل جميع نفقات معسكرات التدريب في الداخل والخارج، والسفريات والبعثات التي بلغت في العام الماضي فقط 2022 لأكثر من 970 بعثة ضمت سفر أكثر من 1500 لاعب مسجلين لدى الاتحادات، مع تحمل صرف جميع المكافآت الفورية للحاصلين على الميداليات، بإجمالي نفقات بلغت حوالي مليار و100 مليون جنيه في 2022.

- حصد اللاعبون والفرق الأولمبية منذ تنفيذ المشروع القومي للموهبين على أكثر من 1200 ميدالية متنوعة في إنجازات غير مسبوقة خلال هذه الفترة القصيرة.

- أصدر الوزير لأول مرة في تاريخ الأبطال الرياضيين قرارا بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، منذ إطلاقه وتبنيه المشروع القومي لرعاية الموهوبين، بتوفير الرعاية الخدمية للاعبين وأسرهم، وتذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجههم في حياتهم سواء كانت دراسية أو اجتماعية أو أسرية لضمان تفرغهم الذهني والعملي لحصد البطولات.

منح شاملة تتجاوز 20 مليون جنيه للأبطال الأولمبيين

- التعاقد مع الجامعات الدولية والأكاديميات العلمية لمنح اللاعبين المتميزين والأبطال الأولمبيين منحا شاملة تتجاوز بعضها 20 مليون جنيها، وخصم يصل الى أكثر من 50 % للأبطال الرياضيين غير الأولمبيين في بعض الجامعات والأكاديميات العلمية.

- أصدر الوزير في نهاية يوليو الماضي، قرارا بمضاعفة جميع مكافآت الفوز للاعبين الحاصلين على ميداليات، تشجيعا وتحفيزا لهم لتحقيق إنجازات أفضل في البطولات القادمة.