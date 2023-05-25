نصائح للحجاج خلال أداء المناسك.. احمي نفسك وصحتك

وجهت وزارة الصحة والسكان، بعض النصائح للحجاج خلال تواجدهم في الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، حيث بدأت الاستعدادات للسفر وقضاء أوقات مميزة عند الله في أرض الحرم.

وقدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح للحجاج خلال موسم الحج لتجنب التعرض للفيروسات وللحفاظ على صحتهم، وهو ما نعرضه في السطور التالية، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نصائح للحجاج للحفاظ على صحتهم

وتأتي أبرز النصائح التي قدمتها وزارة الصحة للحجاج للحافظ على صحتهم ونفسهم خلال أداء مناسك الحج كما يلي:

- لا تعرض نفسك بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام الشمسية عند الخروج وأداء المناسك.

-احرص على أن تغتسل باستمرار.

- لا تشارك استخدام المناشف الخاصة والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين حتى لا تصاب بالعدوى.

- استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك

- اغسل الملابس وأغطية الفراش جيدا وعرضها لأشعة الشمس بعد غسلها

- احرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد والوجه جيدا بالماء الفاتر لفترة لا تقل عن عشر ثواني متواصلة.