المؤبد لأب وأبنائه الثلاثة لإدانتهم بقتل طفل في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثامنة، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، بمعاقبة كل من «عيد.ع.أ»، وأبناؤه خالد، علي ومحمد، بالسجن المؤبد وغرامة 5 آلاف جنيه، لإدانتهم بقتل نجل شقيق الأول، ونجل عم الثلاثة الآخرين، الطفل أحمد محمود، 16 سنة، أمام عيني والدته، بعدما أمطروه بوابل من الرصاص بسبب خلافات على ميراث.

صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس محكمة جنايات الفيوم، علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

المتهمين أمطروا الطفل بوابل من الرصاص

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو 2022، حينما أنهى أب وأبناؤه حياة نجل شقيقه، عقب نشوب مشادة كلامية بينهم في أثناء ري الطفل الأرض الزراعية، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهم على الميراث.

بلاغ بمقتل طفل على يد عمه وأبناؤه

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ من أهالي بمقتل طفل في أرض زراعية بقرية روبي بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، على يد عمه وأبنائه، وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم ضبط أحد المتهمين وفرار الباقين.

والدة المجني عليه طالبت بالقصاص

وكانت والدة الطفل المجني عليه، قد أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات بمحافظة الفيوم في جلستها المنعقدة بالأمس، محتضنةً صورة طفلها، ومطالبةً بالقصاص العادل لطفلها لإطفاء نيران قلبها على ابنها الذي قُتل بوحشية أمام عينيها.

كما ناقشت المحكمة، الطبيب الشرعي في إصابات الطفل التي أودت بحياته، طبقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية، بالإضافة إلى سماع شهادة الشهود حول تفاصيل ارتكاب الجريمة تمهيدًا لإصدار حكمها.

وأثبتت تحريات مباحث مركز شرطة إطسا، الواقعة، فيما جرى القبض على أحد المتهمين وهو خالد، بينما فر الباقين هاربين، وجرى إحالة المتهمين الأربعة للتحقيق أمام النيابة العامة، ثم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمتهم من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم.