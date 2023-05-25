خريطة الشواطئ المجانية بـ4 مدن ساحلية.. فسحة على أد الإيد

تستعد معظم الأسر المصرية لتجهيزات مصيف 2023 عقب انتهاء امتحانات المراحل التعليمية المختلفة لتختار كل أسرة المصيف المناسب له وفقا للإمكانيات المادية ولتجهيزات كل مصيف وعدد أفراد الأسرة، ووجود أطفال أو مسنين بها ويوجد في مصر شواطئ متعددة مابين مصيف بلطيم وجمصة ورأس البر ومدينة الغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح والعين السخنة، والمصيف الأشهر في مصر محافظة الإسكندرية.

تجهيزات شواطئ مصر

تضم المدن الساحلية بمحافظات مصر شواطئ مجانية وأخرى بأسعار رمزية وأخرى خاصة، ولكل منها تجهيزات وخدمات مختلفة، ما بين توفير كافيهات ومطاعم ومنقذين وتجهيز أماكن تغيير الملابس، والعمل على تنقية وتنظيف الشواطىء.

تنشر«الوطن» لمتابعيها خريطة الشواطئ المجانية بالمدن الساحلية، وفقا لكل محافظة ومدينة وهي:

شواطئ مطروح المجانية

صرح عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح لـ«الوطن»، أن المدينة استعدت بتجهيز عدة شواطئ مجانا بدون أي رسوم لاستقبال الزائرين في أي وقت بداية من الشروق وحتى غروب الشمس يوميا، منها شواطئ «الليدو والباسنت وشاطئ النخيل 1 والنخيل 2 وشاطئ الفيروز، ومينا حشيش وشاطئ علم الروم والرميلة، وشاطئ كليوباترا، وأم الرخم والأبيض العام، وشاطئ زمردة الأبيض».

شواطئ العين السخنة المجانية

وفقا لمدينة العين السخنة بمحافظة الإسماعيلية فإن عدة شواطئ تتيح دخول الأطفال حتى سن 10 سنوات مجانا، بينما الكبار بسعر لا يتجاوز 50 جنيها، منها شواطئ السماد والزهور وواحد مينا والبترول، وجميعها متاحة منذ شروق الشمس حتى الغروب.

شواطئ مدينة الغردقة

وضح أشرف فؤاد مدير عام شواطئ العائلات العامة في الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة تضم 3 شواطئ عامة، هي شاطىء العائلات وشاطئ العائلات «1» وشاطئ العائلات «2»، وجميعها تخضع لإشراف محافظة البحر الأحمر، وتسع لأكثر من 5 آلاف شخص ومجهزة بكراسي وشماسي وكافتريات وغرف تغيير ملابس ومتاحة منذ الشروق وحتى غروب الشمس.

شواطئ مدينة الإسكندرية

تضم مدينة الإسكندرية عدة شواطئ بينها «شاطئ أبوقير الشرقي المميز، وشاطئ البوريفاج، وشاطئ محمود سعيد، وشاطئ جزيرة الذهب، وشاطئ أبو تلات وأبوهيف وشاطئ وحيد غربا وهو شاطئ النخيل» وغيرها، حيث تضم أكبر عدد من الشواطئ المتاحة للمواطنين في مصر، وجميعها تم تجهيزها وفقا لمحافظة الإسكندرية وتكون مجانا للأطفال وأسعار رمزية للكبار لا تتعدى 15 جنيها.