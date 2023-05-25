رئيس «المصرية للتعدين»: تنفيذ 6 مجمعات تُنتج 10 ملايين متر رخام وجرانيت سنويا

قال اللواء أركان حرب عبدالسلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إنّ الشركة تعاونت مع كبرى الشركات العالمية، وجرى تنفيذ 6 مجمعات صناعية عملاقة للرخام والجرانيت بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين متر مربع سنوياً.

إعداد دراسات تنفيذ أعمال بحث واستكشاف لتعظيم الاستفادة من منجم خام النحاس فى جنوب سيناء

وأضاف «شفيق»، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، أنّ تنفيذ المجمعات جاء وفق أعلى معايير الجودة التى تحقق التنافسية فى السوق العالمية، ما يسهم فى تعزيز الدخل القومى من العملات الأجنبية، من خلال توفير احتياجات السوق المحلية، لتقليل الفجوة الاستيرادية، وتصدير الفائض للعديد من الدول العربية والأجنبية، واستخدامه فى المشروعات القومية العملاقة.

وتابع أنّه فى مجال إدارة واستغلال المحاجر والملاحات تم اتخاذ إجراءات الحوكمة الميدانية والإلكترونية، وتنفيذاً للتوجيهات بالتيسير على المستثمرين وتوفيراً للوقت تم إنشاء منظومة الشباك الواحد لإصدار الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص المختلفة، مع إتاحة الخريطة الاستثمارية للمستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية للشركة، واستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستعانة بصور الأقمار الصناعية للسيطرة على الظهير الصحراوى المحجرى، ما كان له بالغ الأثر فى تشجيع الاستثمار وتعظيم إيرادات الدولة فى استغلال المحاجر والملاحات.

وأكد رئيس «المصرية للتعدين» أنّ هذا اليوم العظيم يشهد ولادة صرح صناعى جديد، وهو مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، الذى يأتى امتداداً للمشروعات التنموية العملاقة التى يتم تنفيذها ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة، تعظيماً للقيمة المضافة للثروات التعدينية، متابعاً: «ما تحقق على أرض مصر خلال السنوات القليلة الماضية نهضة تنموية شاملة كان لها أكبر الأثر فى إعطائنا دفعة قوية نحو بلوغ أهدافنا التى نصبو إليها، ومنذ وجّه الرئيس السيسى خلال عام 2020 بإعادة هيكلة قطاع التعدين وتأسيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وهى تؤدى العديد من المهام الداعمة للاقتصاد الوطنى للحفاظ على الثروات التعدينية وتعظيم الاستفادة منها، بالتعاون مع الجهات المعنية والعلمية والبحثية المختلفة».

اللواء «شفيق»: المجمع يُعزِّز الدخل القومي من العملات الأجنبية ويقلل الفجوة الاستيرادية.. ويوفر 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

وأشار إلى أنّه «فى مجال البحث والاستكشاف واستخراج الخامات التعدينية، توفر الشركة، بالمساهمة، خام الفوسفات لشركات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم الاستفادة منه بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً، كما يتم استخراج وطحن خام الأربيت الذى يُستخدم فى العديد من الصناعات، ومنها صناعة الخزف والسيراميك والصينى والأدوات الصحية بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنوياً».

وأوضح أنّه بناءً على توجيهات الرئيس السيسى جرى اتباع أحدث النظم العلمية والتكنولوجية فى كل المجالات أثناء تنفيذ مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، لافتاً إلى أنّ المشروع وفّر 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن مراعاة اختيار الكوادر العلمية والفنية بالمجمع من أوائل خريجى كليات الهندسة والعلوم والمعاهد الفنية وتدريبهم فى إيطاليا، مع عدم إغفال التدريب الداخلى والاستعانة بعدد من الخبراء الأجانب بما يضمن جودة المنتج وتحقيق التنافسية بالسوق العالمية.

وأضاف أنّه فى مجال الميكنة تم ربط جميع خطوط الإنتاج بشبكة المعلومات الدولية، بما يضمن استمرار تحديث التكنولوجيا واستخدام منظومة erp لإدارة العملية الإنتاجية بالمجمع، وفى مجال المحافظة على البيئة تم اتخاذ الإجراءات البيئية التى تضمن الحفاظ على البيئة بدءاً من استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وإقامة محطة تحلية مياه، حيث يتم العمل على تقليل الفاقد من المياه.

وتابع «شفيق» أنّه فى مجال الجودة تمت مراعاة اتباع أحدث النظم العلمية لمراقبة واختبار الجودة أثناء وبعد عمليات الإنتاج من خلال معامل البحوث والتطوير والجودة بالمجمع، التى تم تزويدها بأحدث الأجهزة العلمية المتطورة وإمدادها بأكفأ العناصر المتخصصة فى هذا المجال، وفى الصحة والسلامة المهنية تم العمل وفقاً للمواصفات الأوروبية والعالمية، ونتيجة لاتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية المتطورة تم الحصول على شهادات نظم الإدارة المتكاملة فى المجالات المختلفة.

وقال رئيس الشركة إنه استكمالاً لخطط التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، يتم الآن إعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف لتعظيم الاستفادة من منجم خام النحاس الموجود فى جنوب سيناء، بالتعاون مع إحدى الشركات الإنجليزية المتخصصة.