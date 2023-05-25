أحداث يترقبها المواطنون الأسبوع المقبل.. المعاشات وامتحانات الدبلومات

يشهد الأسبوع المقبل العديد من المناسبات والأحداث الهامة التي تهم المواطنين في المجتمع المصري، على رأسها امتحانات الدبلومات الفنية التي أعلنت وزارة التعليم عن الاستعداد لها، بجانب استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2022-2023 على حد سواء.

«الوطن» ترصد في التقرير التالي بعض وأهم الأحداث التي تهم المواطنين الأسبوع القادم بداية من يوم السبت 27 مايو 2023 ، وهي كما يلي:

السبت 27 مايو

امتحانات الدبلومات الفنية 2022-2023

- تبدأ أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022- 2023 بجميع أقسامها على مستوى الجمهوية يوم السبت 27 مايو على ان تنتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023.

- يعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، السبت المقبل 27 مايو ، تفاصيل كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة والذي يشمل ورشة التحنيط، التي كان يتم بها إجراء عمليات التحنيط الآدمي والحيواني للحفريات التي اكتشفت خلال الفترة الماضية بجبانة البوباسطيون بمنطقة سقارة.

- انطلاق الدورة العاشرة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية بالسور الشمالي

- إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي لطلاب مدارس محافظة الجيزة

- إعلان نتائج الصف الأول الإعدادي لطلاب مدارس محافظة الجيزة

الأحد 28 مايو

- إعلان نتائج الصف الثاني الإعدادي لطلاب مدارس محافظة الجيزة

- إعلان نتائج الصف الخامس الابتدائي لطلاب مدارس الجيزة

الإثنين 29 مايو

- يتم زيادة تركيب قطار 986 مكيف القاهرة / الأقصر ليتكون من «4 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه + 7 عربات ثانية مكيفة».

- يتم إيقاف تشغيل قطاري 3500 / 3501 ثالثة مكيفة المنيا / سوهاج والعكس بشكل مؤقت والبديل قطارى 3006/3007

- يتم زيادة تركيب قطار 990 مكيف القاهرة / سوهاج ليتكون من «3 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه + 7 عربات ثانية مكيفة».

- إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بمدارس محافظة الجيزة

الثلاثاء 30 مايو

- تنظم وزارة الشباب والرياضة حفل إعلان جوائز مهرجان إبداع للجامعات للموسم الحادي عشر على التوالي 2022-2023 ، تحت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور معظم رؤساء ونواب الجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد العليا

- إعلان جوائز الدولة 2023 بالمجلس الأعلى للثقافة .

الأربعاء 31 مايو

- الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء

الخميس الأول من يونيو

- بداية صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة 2023