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ضبط شخص وشقيقه صادر ضدهما أحكام تبديد في كفر الشيخ

كتب:

محمد بركات
11:03 م | الخميس 25 مايو 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، عن تفاصيل ضبط أحد الأشخاص وشقيقه، بتهمة التبديد في محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد التماس الطرف الآخر لتنفيذ الحكم القضائي.

وقالت الوزارة في بيان لها: «بالنسبة لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) متضمنًا التماس صاحب الحساب تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد أحد الأشخاص، وشقيقه، مُقيمان بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ».

وتابعت: «بالفحص تبين أن المشكو في حقه مالك مكتب بإحدى شركات المشروعات البترولية - مقيم بمحافظة كفر الشيخ، صادر ضده 22 حكمًا في 7 قضايا (محددين) بإجمالي أحكام 13سنه حبس، بتهم تبديد، وشقيقه، مقيم بذات العنوان، محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات و 6 شهور بتهم تبديد، وبتاريخ (23) الجاري، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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بقلم محمد بركات