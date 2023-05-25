الرئيس التنفيذي لـ«Africa50»: مصر من أكبر المساهمين في منصة الاستثمار

قالت تسيبيدي مومونج، الرئيس التنفيذي لتحالف Africa 50، إن أفريقيا 50 بمثابة منصة للاستثمار في البنية التحتية الخضراء، وتضم 31 دولة.

وأوضحت «مومونج» في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر من أكبر المساهمين في هذا التحالف، بالإضافة لبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأفريقي وعدد من الشركاء الدوليين.

تمويل المناخ

وأضافت أن اللقاءات السنوية لمنصة التحالف تجتمع من أجل تمويل المناخ، ويجلب التحالف كل الجهود المشتركة من الدول الأعضاء والشركاء من أجل نظام بيئي.

وذكرت أن «إفريقيا 50» تبحث عن تعزيز التنمية للمشروعات وتنمية البنية التحتية الخضراء في القارة السمراء، وأنها تعمل مع الدول الأفريقية للحصول على محصلة صفرية في الانبعاثات الكربونية.

وأشارت إلى أن الانتقال إلى المحصلة الصفرية يمكن للدول الأفريقية الوصول إليه، من خلال التركيز على ثلاثة جوانب من دورة عمل المشروعات، أولها العمل مع الحكومة لتحقيق الإطار القانوني وكذلك تنمية المشروعات مع رعاة للمشروعات للحصول على التمويل من البنوك.

الرعاة من القطاع الخاص والحكومي

وأكدت تسيبيدي مومونج، أن ما يفعله الشركاء في «إفريقيا 50» هو الحصول على التمويل من البنوك لتلك المشروعات، يأتي ذلك من خلال ربط شبكة كهرباء بنبان في مصر مع عدد من الدول الأخرى، على سبيل المثال، وبالتالي يمكن أن تحقق كل دولة من خلال الرعاة من القطاع الخاص والحكومي ضمان توفير التمويل اللازم للبنية التحتية الخضراء وإتاحة كل الفرص.