أفلام «السوبر هيرو» المصرية من «فرافيرو» لـ«تاج».. وناقد: تيمة ناجحة

بطل خارق يرتفع عن الأرض فيطير في الهواء، وبقبضة منه يقتل الأشرار، يحب الخير وينقذ المستغيثين، ويسعى لهدف سامٍ قد يقدّم روحه فداءه، هكذا تسير تيمة أفلام «السوبر هيرو» المعتادة، التي لطالما اشتهرت بها السينما العالمية والأفلام الأجنية، لكمن قيما رأيناها في السينما المصرية، لكن يبدو أنّ الجمهور على موعد مع سلسلة من أفلام الأبطال الخارقين، ستظهر خلال الآونة المقبلة، وبدأ العرض عنها بفيلم «تاج».

وعرض أمس البرومو الرسمي لفيلم «تاج»، المُقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، ويتحدث عن بطل يمتلك قوة خارقة بالصدفة، وهو من بطولة دينا الشربيني، وساندي، ومحمد أبو داوود، وأحمد بدير، وهالة فاخر، وبيومي فؤاد، وغيرهم، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

أفلام الأبطال الخارقين المصرية

ولعل هناك خلاف حول مصطلح أول فيلم بطل خارق مصري، إذ في الوقت ذاته الذي أعلن فيه الفنان تامر حسني عن فيلمه الجديد، قال المنتج أحمد السبكي، إنّه سيتم إنتاج أول فيسلم بطل خارق مصري من خلال «الرجل العناب»، وهو امتداد لشخصية المسلسل الكوميدي الذي قدّمه الفنان أحمد فهمي عام 2013.

كما قدّم الفنان كريم محمود عبدالعزيز فيلم «موسى»، البطل الخارق المصنوع من بقايا الحديد؛ للقضاء على الشر عام 2021، والذي وصفه مخرج العمل بيتر ميمي بأنّه أول فيلم مصري في سلسلة أفلام الأبطال الخارقين المقبلة.

ولم ينتهِ الجدل هنا، لا بل توسعت خيارات تحديد أول بطل خارق عربي، إذ رأى عدد من الجمهور عبر مواقع التواصل أن أول فيلم «سوبر هيرو» هو فيلم «العتبة جزاز» للفنان فؤاد المهندس، في ستينات القرن الماضي، إذ جسّد من خلاله شخصية الرجل الخارق «فرافيرو».

ناقد فني: تيمة البطل الخارق تعجب الجمهور ومتوقع نجاحها

وقال عصام يسري الناقد الفني، إنّ أفلام الأبطال الخارقين لها سحر خاص، ينجذب إليها المشاهد كونها تعرض له نموذجا مثاليا في القوة وحب الخير وإنقاذ الغير، وتوسع خيال المشاهد خاصة إن كانت لها حبكة درامية متقنة وتم توظيف أحداثها لخدمة البطل، وهو ما نراه دائمًا في الأفلام الأجنبية، ومن المتوقع نجاحه في الأفلام المصرية المقرر عرضها.

وأضاف «يسري»، لـ«الوطن»، أنّ الأمر سيكون مختلف بالنسبة للأفلام المصري، فالجمهور المصري يميل للواقعية أكثر من الخيال، فحتى لو قدّم له نجم العمل بطل خارق، فيجب أن يكون هذا البطل يتسم بشيء من الواقعية، من حيث النشأة وظروف القوة الخارقة التي يتمتع بها، وحدودها؛ لأنّ ذلك يساعم بشكل كبير في مدى تصديقها.

وأشار الناقد الفني إلى أنّ الجمهور سيتعلق بالبطل إذا كان من قلب الشارع المصري، وليس «سوبر مان» من الخيال، فالجميع يعلم أنّه لا أحد يطير ولن يكون، لكن المهارة هنا من الكاتب والمخرج أن يعطي للمشاهد ظروف بيئية وحياتية جعلت في النهاية البطل يصل إلى ما هو عليه، وإذا تم تصديق القصة وكلما كانت أقرب للواقعية نجح العمل.

وتابع بأنّ أفلام «السوبر هيرو» موجودة منذ أيام أفلام الأبيض والأسود، وليست وليدة العصر الحالي، لكن بالطبع طريقة تقديمه كانت مختلفة والتركيز على تفاصيل البطل الخارق حاليا بشكل أكبر، مع فارق الإمكانيات وطريقة معالجة العمل.