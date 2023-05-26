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رفع 5 آلاف حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهي بالجيزة

كتب:

سلامة عامر
12:59 م | الجمعة 26 مايو 2023
حملات إعادة الانضباط بهضبة الأهرام بالجيزة

حملات إعادة الانضباط بهضبة الأهرام بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.

تنفيذ حملات لرفع الإشغالات

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان لها، أن المحافظ تابع جهود أجهزة المحافظة ممثلة في حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار الأسبوع بالقطاع بمناطق «ل، ح، ن، و، ص، ه‍» وشوارع الجيش والضغط العالي.

تحرير 40 محضر لمحلات مخالفة

وتابع محافظ الجيزة جهود الحملات التي أسفرت عن تحرير 40 محضرا لمحلات مخالفة، ورفع ومصادرة 5 آلاف حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أنه تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

تشميع محلات بدون ترخيص

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص، كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.