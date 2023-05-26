إصابة 8 أشخاص في سقوط لعبة بمول شهير بالإسكندرية.. 4 إجراءات قانونية

اتخذت جهات التحقيق في الإسكندرية، 4 إجراءات قانونية تجاه صالة ألعاب بمول شهير عقب سقوط إحدى الألعاب وإصابة عدة أشخاص أحدهم نقل إلى المستشفى، وتمثلت تلك الإجراءات في القبض على المدير المسئول بأحد ملاهي منطقة سموحة والتحفظ عليه، بالإضافة إلى طلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب، ومخاطبة الأمن الصناعي من قبل إدارة التراخيص بحي شرق للوقوف على اشتراطات الأمان، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمكان.

جاء ذلك بعدما سقطت أحد الألعاب داخل منطقة ألعاب داخل مول شهير بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، وتم علاجهم سريعا وأحدهم نقلت على المستشفى ما تبعه اتخاذ عدة إجراءات قانونية تجاه منطقة الألعاب بالمول الشهير.

تفاصيل سقوط لعبة بأطفال في الإسكندرية

بدأت واقعة الإسكندرية، حين تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بسقوط أحد الألعاب داخل مول شهير، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المكان.

الحالة الصحية للإصابات

وبالمعاينة الأولية تبين سقوط مفاجئ لأحد الألعاب المخصصة لمن تخطى سن الـ10 أعوام، ما تسبب في وقوع 8 إصابات غالبيتها تم إسعافها في موقع المكان بينما نقلت أحدهم إلى المستشفى.