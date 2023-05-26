إصابة 5 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادثين سير بطرق بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي والجامعي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في الحادثين.

إصابة 3 شباب في حادث انقلاب سيارة بطريق البحر الأحمر الزعفرانة

في الحادث الأول، أصيب 3 شباب، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق الزعفرانة ـ البحر الأحمر، في اتجاه محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: «عبد التواب.ط» 45 عامًا، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و« طه.أ» 27 عامًا، سائق، مصاب بكدمات بالجسم، و«أحمد.م» 31 عامًا، سائق، مصاب بكدمة شديدة بمفصل الذراع الأيسر.

إصابة إثنين في حادث اصطدام سيارة بشخصين بكورنيش النيل

وفي الحادث الثاني، أصيب إثنين، في حادث اصطدام سيارة ربع نقل بشخصين بكورنيش النيل في مدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابان هما:« شنودة.م» مقيم بني مزار في محافظة المنيا، 22 سنة، مصاب جروح وسحجات بالجسم، و«مارك.أ» مقيم بني مزار بمحافظة المنيا، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج واشتباه كسر بالقدم الأيسر، 22 سنة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.