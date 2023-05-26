تفاصيل مقتل مسنة في الإسكندرية.. الجاني أراد سرقتها

أثناء مرور أحد الأشخاص في منطقة نائية ببرج العرب بالإسكندرية، لاحظ وجود جثة ملقاة على جانب الطريق، فأصابته الصدمة وسريعًا أبلغ الشرطة التي حضرت للمكان، وتم كشف هوية المجني عليها وقاتلها أيضًا، وتبين أن السرقة هي الدافع لارتكاب الجريمة، وجرى القبض على الجاني «م»، واقتياده إلى قسم الشرطة، وبعد تحقيقات موسعة من قبل جهات التحقيق أمرت بحبسه 4 أيام.

تفاصيل الواقعة

وطبقًا للتحقيقات وتحريات الشرطة في الواقعة، فإن المتهم «م» تعدى على جارته المُسنة أثناء وقوفها أمام شقتها، مستخدمًا مطرقة فسقطت أرضًا ولفظت أنفاسها الأخيرة، وبعد ذلك حاول التخلص من جثتها وألقاها بعيدًا، واستولى على متعلقاتها وهاتفين محمولين، ولاب توب.

العثور على الجثة

وبعد ذلك ورد البلاغ لرجال الشرطة بالعثور على الجثة، وتم كشف هوية المجنى عليها ومن خلال تكثيف التحريات وتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة فى مسرح الجريمة؛ وباستخدام التقنيات الحديثة تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه.

وخلال جلسة التحقيق التالية، قرر قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل جارته بالإسكندرية لسرقتها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين أنه قتل الضحية لسرقتها.

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية لإرتكاب جريمة القتل طبقًا لمواد قانون العقوبات، أوضح حسام همام المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».