مقتل سائق في مشاجرة بالجيزة

لقي سائق مصرعه في مشاجرة بين طرفين بشارع أسيوط الزراعي بدائرة قسم شرطة الجيزة، وإصابة آخرين، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، إخطاراً من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغاً من عمليات النجدة بوجود مشاجرة بشارع أسيوط الزراعي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل العميد الدكتور حسن الدكروري، مأمور القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين طرفين؛ طرف أول، سائق، 35 سنة، وعاملة نظافة، 32 عاما، شقيقته، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثانٍ، سائق، 55 عاما، مصاباً بجرح قطع نافذ بالرأس وتوفي خلال إسعافه.

وبالفحص تبين قيام الطرف الثاني «المتوفى» بمضايقة الثانية من الطرف الأول خلال عملها بتنظيف شقته السكنية التي يقطن فيها، وخلال ذلك اتصلت بشقيقها الذي كان ينتظرها في الشارع وأخبرته بمضايقة المتوفى لها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها شقيقها بإحداث إصابته التي أدت لوفاته، وفر هاربًا.

جهود مكثفة لضبط المتهم الهارب

وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط المتهم الهارب، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.