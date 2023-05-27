مفاجأة في حادث سقوط لعبة بمول شهير بالإسكندرية: تلاعب في مكان «اللعبة»

كشفت التحقيقات في سقوط لعبة داخل مول شهير بمنطقة سموحة بالإسكندرية، بعد القبض عن المدير المسؤول عن الملاهي وصاحب اللعبة، والعامل المسؤول عن التشغيل، لمحاسبة المخطئ.

كواليس حادث سموحة بالإسكندرية

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن حادث سقوط لعبة في سموحة بالإسكندرية، نتج عن تلاعب في مكان اللعبة، إذ إخرجوها من المكان المرخص لها، إلى الممر، وسط تواطؤ المدير المسؤول عن الملاهي، للسماح له بذلك.

وأوضح المصدر، أن الأمن الصناعي الذي يتبع مديرية القوى العاملة بالإسكندرية لم يصحح الوضع في الأوراق الرسمية، ما يعني أنهم غيروا المكان دون تعديل أو أخذ موافقات.

تراخيص الألعاب في مول شهير بالإسكندرية

أشار إلى وجود ترخيص للملاهي رقم 559 بتاريخ 28 فبراير 2010، وجرى التعديل فى الأوضاع الداخلية للألعاب داخل المنشأة، واعتمد بذلك رسم هندسي يفيد بإتمام الاشتراطات، وبتاريخ 10 ديسمبر 2020، نقلت الرخصة باسم الشركة المالكة للمول، وهو «أ. س. ع».

تفاصيل الحادث

ويعود الحادث إلى سقوط إحدى اللعبات بالمول الشهير، خلال عملية الدوران، ما نتج عنها 6 إصابات، جرى نقلهم إلى المستشفيات، ما تبعه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منطقة الألعاب بالمول الشهير.