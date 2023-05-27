أسماء المصابين في سقوط لعبة بمول شهير بالإسكندرية

كشف مصدر طبي بالإسكندرية، عن أسماء 5 أشخاص المصابين في حادث مول شهير في سموحة بالإسكندرية، الذين سقطوا من لعبة بسبب حدوث خلل بها، وجرى نقلهم إلى المستشفى، من أجل الرعاية الصحية اللازمة.

أسماء مصابي الحادث

قال المصدر الطبي في تصريحات لـ«الوطن»، إن حادث سقوط لعبة بملاهي في مول شهير شرق الإسكندرية، أسفر عن إصابة 5 يبنهم عاملين من عمال الملاهي وهم:

- عبد العليم محمد عبد العليم، عامل بالملاهي، محجوز بالمستشفى الرئيسي الجامعي.

- عبد الرحمن عصام محمد عبد الرحمن، عامل بالملاهي، محجوز بالمستشفى الرئيسي الجامعي.

- يمنى عصام محمد عبد الرحمن، معلمة، محجوزة بالمستشفى الرئيسي الجامعي.

- إسراء أشرف، محجوزة بمستشفى السرايا.

- أسماء عماد أحمد، محجوزة بمستشفى السلامة بالشلالات.

تفاصيل حادث سموحة بالإسكندرية

تعود الواقعة، حين سقطت إحدى الألعاب بالمول الشهير خلال عملية الدوران، ما نتج عنها عدة إصابات، وتم علاجهم سريعا، وجرى نقل 5 إلى المستشفيات.