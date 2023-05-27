تعرف على أماكن مهرجان الطبول للفنون التراثية قبل انطلاقه اليوم

تنطلق الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، اليوم السبت، في تمام الساعة 9 مساءا، وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو، وذلك على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام».

وينطلق مهرجان الطبول تحت رعاية نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتتضمن الدول المشاركة في المهرجان فرقا من اليونان وسريلانكا والمكسيك والجزائر والهند، ويتم تنظيمه بمشاركة عدد من الجهات من بينها مؤسسة حوار لثقافات الشعوب، صندوق التنمية الثقافية، ووزارة السياحة والآثار.

أماكن مهرجان الطبول 2023

وفي السطور التالية، نعرض أماكن مهرجان الطبول، للراغبين في حضور الفاعليات المختلفة به.

ويقام مهرجان الطبول في أماكن متنوعة وهي:

1- مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر.

2- ساحة الهناجر بالأوبرا.

3- الحديقة الثقافية بالحوض المرصود

4- مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة

5- بيت السناري بالسيدة زينب.

يُقام مهرجان الطبول تحت رعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة إيمان نجم، والمجلس الأعلى للثقافة برئاسة هشام عزمي الأمين العام للمجلس، خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ووزارة السياحة والآثار، متمثلة في هيئة التنشيط السياحي والعديد من الجهات.