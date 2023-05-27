التفاصيل الكاملة لحادث ملاهي الإسكندرية.. إصابة 6 بينهم 3 أطفال

تسبب حادث ملاهي الإسكندرية في إصابة 6 أشخاص، بين عاملين ومعلمة و3 أطفال، إثر سقوط لعبة دوارة خلال عملها في مول شهير بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، ترتب على إثرها نقل المصابين إلى المستشفيات وضبط المدير المسؤول وصاحب اللعبة، نتيجة تغيير مكانها، وهو ما يتنافى مع اشتراطات الأمن الصناعي.

بدء حادث ملاهي الإسكندرية، حين تلقى قسم شرطة سيدي جابر، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد سقوط لعبة بملاهي في مول شهير بمنطقة سموحة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

تفاصيل حادث ملاهي الإسكندرية

وتبين من فحص حادث ملاهي الإسكندرية، أنه في أثناء استقلال 3 مواطنين، بينهم أطفال، للعبة الدوارة بمدينة الملاهي المشار إليها، انفصل المقعد الخاص بها عن العامود الحامل، ما أدى لسقوط الثلاثة على ثلاثة آخرين.

أسماء مصابي حادث ملاهي الإسكندرية

وحصلت «الوطن» على كشف بأسماء المصابين الـ6 الذين نقلوا إلى المستشفيات، وجرى حجز 3 منهم بالمستشفى الرئيسي الجامعي، وهم: «عبد العليم محمد عبد العليم، عامل بالملاهي، عبد الرحمن عصام محمد عبد الرحمن، عامل بالملاهي، يمنى عصام محمد عبد الرحمن، معلمة».

فيما حُجزت الطفلة إسراء أشرف بمستشفى السرايا، والطفلة أسماء عماد بمستشفى السلامة بالشلالات، والطفلة أسماء أحمد بمستشفى الطلبة.

وكشفت التحقيقات عن مفاجآت في حادث ملاهي الإسكندرية، وذلك بعد القبض عن المدير المسئول عن الملاهي وصاحب اللعبة، إذ تبين أنّ الحادث جاء نتيجة تواطأ بين كلاهما، حيث جرى إخراج اللعبة من المكان المرخص لها إلى الممر من قبل صاحب اللعبة.

وهو الأمر الذي يتنافى مع اشتراطات الأمن الصناعي الذي يتبع مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إذ لم يتم تعديل الأمر في الأوراق الرسمية، ليجري وضعها في مكان مناسب، وهو ما يعني تغيير مكان اللعبة دون تعديل أو أخذ موافقات.