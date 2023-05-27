سعر الریال السعودي الیوم السبت 27-5-2023.. استقرار رغم الإقبال

سجل سعر الریال السعودي الیوم السبت 27-5-2023، استقرارًا ملحوظًا في البنوك العاملة بالسوق المصرية، رغم الاقبال الكبير على العملة السعودية بالتزامن مع موسم الحج ورغبة آلاف من المواطنين في تأدية فريضة الحج لهذا العام.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر االریال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 للبيع، إذ يعتبر هذا السعر هو نفس سعر الإغلاق ليوم الخميس الماضي، بحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

سجل سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، فيما بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

واستقر سعر الریال السعودي في بنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، في المقابل بلع سعر الريال السعودي في بنك SAIB أمام الجنيه المصري إلى 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك البركة

سعر الریال السعودي في بنك البركة 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، فيما وصلت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع داخل فروع بنك القاهرة.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

وسجل سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، فيما أعلن بنك الكويت الوطني وصول سعر الريال السعودي إلى 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وقال سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، إنَ بلغ مستوى 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وهو نفس السعر في بنك كريدي أجريكول مصر.