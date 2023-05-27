استشاري عن زراعة شريحة في دماغ البشر: تستوجب ضمانات لحماية جسد الإنسان

وصف الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية، تجربة زراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشري، بعد الحصول على الموافقات من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، لبدء أول تجربة إكلينيكية على الإنسان، بأنَّها خطيرة جدا اذا تمت دون ضمانات لحماية الإنسان وحرمة جسده وخصوصيته.

وأضاف «حجازي» لـ«الوطن»، أنَّ زراعة شريحة الكترونية في جسم الإنسان أو دماغه احد التطبيقات التي اصبحنا نسمع عنها وعن اجراء تجارب مبدئية عليها وهي نتاج الاندماج بين أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

التجارب تستلزم قواعد تنظيمية وقانونية

وتابع: «أصبح النهم البشري في الاستفادة من تلك التقنيات خاصة في ضوء القدرة الكبيرة على جمع حجم ضخم جدًا من البيانات عن الإنسان وطريقة تفكيره وسلوكه وغير ذلك هو أحد أسباب البدء في مثل هذه المشروعات البحثية والتي رغم أهميتها لبعض الفئات من البشر لتيسير حياتهم وتسهيلها ومنها علي سبيل المثال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن مثل هذه التجارب يجب أن تتم في إطار من القواعد التنظيمية والقانونية الواضحة ضمانا لحماية الإنسان وحرمة جسده وخصوصيته».

الشطط في التنفيذ قد يتسبب في كوارث للبشرية

وأشار «حجازي»، إلى أنَّ القواعد التنظيمية والقانونية لاستخدام هذه الشرائح يضمن بشكل كبير عدم الشطط في التنفيذ والذي قد يتسبب في كوارث للبشرية في حال وجود خلل في تلك التجارب او بعد تنفيذها، مشيرًا إلى أنَّه يرى أن مثل هذه التجارب يجب النظر اليها بحرص بالغ واهتمام شديد بدلا من ان نتحول الي اللمبي 8 جيجا.

وأعلنت شركة «نيور الينك» المملوكة لـ«إيلون ماسك»، في تغريدة لها على تويتر نيتها تجربة زراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشري، بعد موافقه إدارة الغذاء والدواء الأميركية، لبدء أول تجربة إكلينيكية على الإنسان.