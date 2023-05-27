«الشباب والرياضة» تعلن عن 4 ظائف شاغرة.. بوصيلة تأمين بـ150 ألف جنيه

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، ومن خلال مبادرة «توظيف مصر»، عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة «سيكيوريتاس إيجيبت» للأمن والحراسة.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل اليوم التوظيفي للشركة التي أعلنت عن احتياجها إلى الوظائف التالية:

تفاصيل وظائف متاحة

وتطلب الشركة شغل الوظائف التالية:

- إداري.

- مدخلو بيانات.

- مشرفو أمن.

- أفراد أمن.

شروط التقديم على الوظائف

وتمثلت شروط وضوابط الالتحاق بهذه الوظائف فيما يلي:

- السن من 19 إلى 40 سنة.

- مؤهل وبدون مؤهل (شرط إجادة القراءة والكتابة) وذلك للعمل بمواقعها المختلفة بالقاهرة.

- العمل 26 يوما و4 أيام راحة.

المميزات الوظيفية:

أما المميزات الوظيفية فهي:

- تأمين صحي واجتماعي من أول يوم عمل.

- الزي مجانا.

- فيزا للقبض وفتح حساب بنكي.

- دورات تدريبية للعاملين وفرص للترقي.

- إمكانية العمل 30 يوما.

- سلفة بعد 15 يوم عمل.

- بوليصة تأمين على الحياة بمبلغ 150 ألف جنيه.

مكان وموعد التقديم

ويكون التقديم في مقر الشركة في 40 شارع محمد كامل الحاروني، مدينة نصر، شارع مكرم عبيد، خلف حديقة الطفل، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 مساءا، من اليوم السبت إلى الأربعاء المقبل.

كيفية التقديم على الوظائف

وللتقديم للوظيفة يمكن التسجيل على الرابط التالي، والحضور مباشرة في المكان والموعد المحدد

https://forms.office.com/r/XjGRXRbv1Y.

والتقديم مباشرا علي منصة «توظيف مصر».