محافظ شمال سيناء يتابع امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

تابع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سير وانتظام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2022، مؤكدًا انتظام 3871 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية «الصناعي- التجاري- الفندقي-الزراعي»، في أداء الامتحانات بـ23 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات مشددة.

التنسيق مع مديرية الأمن لمراقبة اللجان

وأضاف المحافظ فى بيان صحفي اليوم، أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة، لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون بين المديرية وعدد من مديريات الخدمات، لتوفير احتياجات الملاحظين وتقديم الخدمات المتنوعة خلال الامتحانات.

ووجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحان، وفقًا للقرارات والتعليمات الوزارية، ومنع اصطحاب الهاتف المحمول للطلبة والملاحظين داخل لجان الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الغش، وتوفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، وتوفير الإضاءة الكافية والتهوية.

الامتحانات تسير دون أي مشكلات

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المديرية بالعريش، لمتابعة الامتحانات بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وحل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، مشيرًا إلى أنّ الامتحانات مستمرة حتى الخميس 8 يونيو المقبل.