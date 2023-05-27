تفاصيل افتتاح معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي: 200 عارض وألف نوع نباتي

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء احمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم السبت، معرض زهور الربيع الـ90 بالمتحف الزراعي في الدقي بالجيزة، وكذلك افتتاح معرض السلع الغذائية المقام على هامش معرض زهور الربيع وذلك بحضور بعض السفراء وقيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ونقيب الزراعيين.

تفقد ‏وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج في مصر وأيضًا بالتنظيم الرائع للمعرض.

200 عارض وأكثر من 1000 نوع نباتي

‏وبعد الافتتاح صرح وزير الزراعة بأن المعرض يضم 200 عارض وأكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.

وأضاف القصير، أنَّ المعرض يشهد أيضًا مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، ‏قائلا إن الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها لسوق المحلية أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن معرض زهور الربيع له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة.

‏وأكد القصير أن المعرض يأتي هذا العام يقام تحت شعار 100 مليون شجرة تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتستهدف التوسع في زيادة نسبة المسطحات الخضراء والتشجير لما له من فوائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية، وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتحسين نوعية الهواء والصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مطالبا العارضين ومنتجي نباتات الزينة والزهور بالمشاركة في هذه المبادرة.

معرض السلع الغذائية بمشاركة 50 عارضا

وقال القصير، إن معرض «خير مزارعنا لأهالينا» المقام على هامش معرض زهور الربيع يشارك فيه 50 عارضًا ويستهدف بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محاربة الغلاء وكذلك تنفيذا تعليمات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار القصير الى أنَّ الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الزراعة 171 منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذا متحركا، مؤكدا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها.

من ناحيته، قال اللواء أحمد راشد المحافظ الجيزة، أنَّ هناك تنسيق كبير بين وزارة الزراعة والمحافظة من نجاح المعرض كما دعا مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مؤكداً أن المعرض يشهد سنوياً زيادة كبيرة من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة

ومن ناحيته، قال علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة إن معرض زهور الربيع الذي تمّ افتتاحه اليوم مفتوح أمام الجمهور من 9 صباحًا حتى 9 مساءً ولمدة شهر.

وأضاف أنَّ معرض زهور الربيع، في نسخته 90 هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق. ‏

ومن جانبهم أعرب بعض العارضين عن شكرهم للدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة على دعم المعرض والذي ينتظرونه كل عام في هذا الموعد مؤكدين أن صناعة وزراعة الزهور ونبات الزينة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة حيث يتم حاليا تصديرها إلى الخارج،