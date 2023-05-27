هل الجوازات تعمل يوم السبت؟.. اعرف المواعيد الرسمية

يرغب العديد من المواطنين في التعرف على مواعيد عمل مصلحة الجوازات خلال يوم السبت من كل أسبوع، نظراً لأن بعض المصالح تحصل على إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، لذا تجاوب «الوطن» على سؤال «هل الجوازات تعمل يوم السبت؟» مع استعراض مواعيد العمل الرسمية على مدار الأسبوع.

ويعد المطلب الأبرز الذي يحتاجه المواطنين من خلال مصلحة الجوازات، هو استخراج جواز السفر لأنَّه الوثيقة الرسمية التي تمكنهم من السفر والتنقل بين دولة وأخرى.

هل الجوازات تعمل يوم السبت؟

مواعيد العمل في مصلحة الجوازات 2023 على مدار أيام الأسبوع بداية من يوم السبت وحتى يوم الخميس من كل أسبوع، منذ الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن تحصل مصلحة الجوازات على عطلة أسبوعية مثل جميع المصالح الحكومية خلال يوم الجمعة، بالإضافة إلى الإجازات خلال الأعياد والمناسبات الرسمية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

وعلى من يرغب في استخراج جواز سفر لأول مرة أن يذهب إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامته، مع تقديم الأوراق والمستندات التالية:

1 - 4 صور شخصية حديثة، شرط أن تكون بخلفية بيضاء.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على الأصل.

3- صورة من المؤهل الدراسي، وذلك إذا لم تكن المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

4- موقف مقدم الطلب من التجنيد بمستند رسمي للذكور.