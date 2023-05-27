السيطرة على حريقين بقنا دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا، من إخماد حريقين، أحدهما في حوش مواشي، والثاني في عصارة قصب لإنتاج عسل الأسود، في مركز أبوتشت شمال محافظة، ولا يوجد خسائر في الأرواح.

حريق في عصارة قصب بقنا

الحريق الأول نشب في خزين مصاص قصب داخل عصارة العسل الأسود في منطقة النزيلة بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت، إذ تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من الحماية المدنية، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أنّ الحريق نشب في خزين قصب داخل عصارة للعسل الأسود، ملك المواطن صبري محمد فهمي، 35 عامًا، عامل، في النزيلة بقرية بخانس في مركز أبوتشت.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة دون وقوع خسائر بشرية، وحُرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

النيران تلتهم حوش مواشي بقنا

والحريق الثاني في مخلفات قش داخل حوش ماشية، في عزبة غنيمة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من الحماية المدنية، يفيد نشوب حريق في مخلفات وقش داخل حوش ماشية، وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى المكان وأخمدت الحريق، وأسفر عن نفوق بقرة وإصابة أخرى.

حُرر محضرين بالواقعتين، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريقين.