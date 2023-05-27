ضبط 13.5 طن مطهرات وصابون سائل مجهول المصدر في بلبيس

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شن حملة مكبرة لضبط الأسواق بنطاق بلبيس

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية ، تمكنت إدارة تموين بلبيس من شن حملة مكبرة لضبط الأسواق بنطاق المحافظة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

- ضبط صابون سائل غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضر رقم (9090) جنح مركز بلبيس ضد مصنع تعبئة ومذيبات ومطهرات كيماوية بالمنطقة الصناعية لإدارة نشاط بدون ترخيص والتحفظ على (13.5) طن مذيبات سائلة ومذيبات عضوية ومطهرات وصابون سائل مجهول المصدر وبدون فواتير تأكد مصدرها والمضبوطات.

- تحرير محضر رقم (9186) جنح مركز بلبيس ضد أمين ومسئول العهدة بمجمع استهلاكي لتجميعه سلع تموينية، وعدم إعلانه عن أسعار المقررات التموينية بقائمة أسعار واضحة، وعدم إمساك سجل الزيارات.

- تحرير محضر رقم (9266) جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية الجوسق لبيعه سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي.

المرور على مواقع تخزين القمح

وقامت الحملة بالمرور على المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم 2023وذلك لتذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد والتأكد من التزام الجهات المسوقة بالضوابط المنظمة لاستقبال القمح المحلي والالتزام بالقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023.