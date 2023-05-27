رياح محملة بالأتربة وأمطار تضرب مناطق متفرقة بالبحر الأحمر

سيطرت الغيوم والسحب على مناطق متفرقة من البحر الأحمر، مع سقوط أمطار تراوحت بين خفيفة ومتوسطة ونشاط للرياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.

طواريء لمواجهة التقلبات الجوية بالبحر الأحمر

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار مع استمرار متابعة الحالة الجوية وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر ديوان عام المحافظة وغرفة عمليات بكل مدينة والتنبيه على رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد ومتابعة الأحوال الجوية طوال 24 ساعة والإبلاغ الفوري عن أي حالة طواريء.

الأحوال الجوية

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان لها اليوم إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا ومصحوبة بصوت الرعد على مناطق متفرقة.

رياح شديدة بالبحر الأحمر

وأكدت الهيئة زيادة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية ونشاط الرياح خلال هذه المناطق أيضا مما يؤدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.