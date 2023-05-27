سينما فاتن حمامة في ذكرى ميلاد سيدة الشاشة.. «برج أخد مكانها وطوب بدل الأفيشات»

شارع واسع برائحة شوارع مصر العتيقة، على جانبيه يظهر الباعة البسطاء، هنا يعلو صوت بائع الليمون، وعلى بعد 10 أمتار منه تلتف الزبائن حول عربة التمر الهندي ليرووا عطشهم من حرارة الجو، تتسارع السيارات ذهابا وإيابا وسط الطريق الذي يتوسطه رصيف ممتد من أوله لآخره، يعلوه المارة للمرور من جهة المحلات للجهة الأخرى، حيث المبنى حديث البناء الذي يكسوه اللون الأحمر الغالب على الطوب الظاهر منه، والذي حوّله من مبنى تاريخي قديم إلى عمارة عادية على جانب شارع عمومي.. هنا شارع الروضة بالمنيل، من أمام سينما فاتن حمامة سابقا.

كيف اختفت سينما فاتن حمامة؟

اليوم 27 من شهر مايو، تحل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فاتن حمامة التي أثرت الفن المصري والعربي بأعمال عظيمة من أفلام ومسلسلات، ظل أثرها حيا وباقيا حتى بعد وفاتها في 17 يناير عام 2015، لذا بحثت «الوطن» عن أشهر المعالم التي تحمل اسم فاتن حمامة، وبالطبع لا يوجد أشهر من السينما التي حملت اسمها منذ عام 1984 لأكثر من 38 عاما، وبالفعل تم الذهاب إلى هناك لرؤية كيف أصبح حالها.

لا عجب أن معالم سينما فاتن حمامة قد اختفت بالكامل، فقد صدر بشأنها قرار هدم تم تنفيذه في يناير من العام الماضي، لتصبح هي والأرض سواء، بعد عشرات السنين من وجودها كأول سينما قطاع عام من الدرجة الأولى تحمل اسم فنان، لم يتبق منها أي معلم فني، ليس إلا مساحة فارغة من الأرض، باعتبار أنها ليست طرازا معماريا، قبل أن يشغلها بعد أشهر مبنى مرتفع، وبسؤال خفير المكان اتضح أنه برج سكني قيد البناء.

برج سكني بدل قاعة السينما

برج «فاتن حمامة» هذا هو الاسم الذي حمله المبنى المكون من من 12 طابقا، ويعمل على تشييده عدد كبير من العمال، تحيطه الرمال والطوب من جميع الاتجاهات، والأوناش التي تحمل الرمال و«المونة» تعمل لتصعد بها من أسفل لأعلى، وفي الدور الأرضي يجلس الخفير «عم عيد»، الذي أكد أن أعمال البناء تستمر كل يوم للانتهاء من البرج الذي حصل على ترخيص ببنائه منذ عام 2018 قبل هدم السينما.

«فين أيام أفلام الأبيض وأسود»، جملة قالها الحاج عبد الحميد صاحب ورشة الميكانيكا قطع بها حديث حارس البرج وهو يمر بجواره، تظهر مدى حسرته على هدم السينما التي كانت بمثابة المتنفس الوحيد له منذ أن عاش هناك في خمسينيات القرن الماضي حتى آخر أيامها، ورغم عدم عرضها الأفلام قبل هدمها، لكن الرجل السبعيني كان يرى ذكريات صباه وشبابه كلما نظر لها، قبل أن تُهدم وتتحول لبرج سكني وتختفي معالمها للأبد.

القاعة راح زمانها والبرج أخذ مكانها

يتذكر «عبد الحميد» الأفلام العديدة التي حضرها في سينما فاتن حمامة، مثل أفلام عادل إمام وروائع نور الشريف ومحمود عبد العزيز، وحتى الأفلام القديمة للراحلة فاتن حمامة، مثل «أريد حلا - حبيبتي»، ورغم أنها كانت تسع فيلما واحدا لكن تغيير أفيش الفيلم ووضع فيلم جديد مكانه كان بمثابة عيد لسكان الروضة.

جيران السينما.. راحت فسحتنا وذكرياتنا

يحكي «عم قدري» المحاسب المتقاعد وأحد جيران السينما المهدومة، تاريخ المكان منذ أن كانت سينما فاتن حمامة تدعى «ربع لبة» قبل أن يتغير اسمها إلى «ميراندا» وحتى أطلق عليها لقب فاتن حمامة بعدما حصلت النجمة الراحلة على لقب سيدة الشاشة العربية عام 1984، «فاكر أول فيلم حضرته فيها كان اسمه عندما يبكي الرجال لفاروق الفيشاوي وفريد شوقي وإيديا نملت من التصقيف».

قيمة كبيرة لهذا المكان يعرفها «عم قدري» جيدا، ويحكي كيف استخدمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات للتمويه ليلة اندلاع ثورة 23 يوليو 1952، وحضر فيها فيلما ليختفي عن أنظار المراقبة، «كنا عيال صغيرين وقتها لكن أهالينا حكولنا بعدها»، وكان آخر أفيش تم عرضه عليها هو فيلم «ريجاتا» عام 2015، ومن بعدها هجرت لـسوات قبل قرار إزالتها.

الكورنيش فضي.. والعشاق مفيش

سنوات طويلة ظلت فيها سينما فاتن حمامة فسحة للبسطاء، خاصة وأنها تطل على النيل ما جعلها قبلة للعشاق، بحضور الفيلم والتمتع بالجلوس امام المياه، يأتي إليها محبي الفن حسب الأفيش الذى يتصدر وجهتها، وشكلت جزء كبير من وجدان روادها على مدار عقود متتالية، قبل أن يستيقظ الجمهور يوم 25 من يناير 2022، على خبر هدم السينما العريقة واستبدالها ببرج سكني أو تجاري ضخم، بعد أسبوع من الذكرى السابعة لوفاة سيدة الشاشة، لترحل فاتن.. وترحل معها السينما.