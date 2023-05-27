تقلبات جوية مفاجئة وسقوط أمطار على بعض مراكز ومدن بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، تقلبات جوية مفاجئة، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، وسط نشاط ملحوظ في حالة الرياح، وسماع أصوات رعد وبرق في سماء المحافظة.

تعجب من هطول الأمطار

وعبّر الكثيرون عن أبناء كفر الشيخ عن استغرابهم من هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في الوقت الذي يتوقعون فيه أجواءً ربيعية معتدلة، خاصةً مع قرب حلول فصل الصيف.

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم السبت، العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 44 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية شرقية، والضغط الجوي 1004، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 أمتار.

تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكَّل في وقت سابق، غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس، وفقاً للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.