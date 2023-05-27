ضوابط ومواصفات المواشي الصالحة للأضحية.. حتى لا تتعرض للخداع

يقبل الكثيرون من المواطنين خلال تلك الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك على شراء أنواع من المواشي لتسمينها، استعدادًا لذبحها في عيد الأضحى كإحدى الشعائر الدينية.

ضوابط وشروط اختيار الأضحية

وتخضع الأضحية لعدة ضوابط وشروط يجب أن تتوفر فيها لتكون صالحة للذبح، حسبما أوضحتها الدكتورة نانسي النجار طبيبه بإدارة النزهة البيطرية، في منشور عبر الصفحة الرسمية لمديرية الطب البيطري بالقاهرة، حيث تعتمد على عنصرين أساسيين هما: سن الحيوان واختباره على أفضل صورة، ويتحقق ذلك باتباع الطرق التالية:

1- تحديد سن الحيوان

يولد الحيوان بالأسنان اللبنية ومع مرور الوقت يكمل 8 أسنان في الفك السفلي فقط بينما الفك العلوي لا يوجد به أسنان، وتبدأ الأسنان اللبنية تتغير إلى أسنان مستديمة عند عمر معين يختلف من حيوان لآخر، وتكون الأسنان اللبنية رفيعة بينما المستديمة تكون أعرض، وتتغير لدى الحيوان كل سنتين مع بعضهما وهو ما يفسر معنى الكلمة الشائعة لدي الجزارين وتجار المواشي «كاسر جوز».

ويشترط في أضحية المواشي التالية: «الجديان والمعيز والأبقار والجاموس والجمال» أن تكون «كاسرة» لكي تستوفي شروط الأضحية، ويستثنى من ذلك الخرفان وإن كان الأفضل والأولى فيها «الكاسر» أيضا، فيجب أن تكون كبيرة نسبيا «كاسرة جوز» على أقل تقدير حتى إذا وصل وزنها 300 كيلو ولم تكن «كاسرة» فهي لا تصلح للأضحية، وإذا تم ذبحها للأضحية فهي لا تحسب.

2- اختيار الأضحية على أفضل صورة

اختيار الأضحية على أفضل صورة وبأحسن حالة صحية لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وهذا يتحقق من خلال فحص الحيوان قبل الشراء، وهناك خدع يتبعها التجار لإخفاء حالة الحيوان الذي يجري بيعه لتحقيق مكاسب أكبر، وتكون كالتالي:

- يرفع البائع الحيوان من قوائمه الأمامية، ويجعله مرتكزا على القوائم الخلفية وهذا يعطي انطباعا شكليًا خادعا للمشترى.

- يضع البائع الملح في طعام الحيوان ليشرب كميات كثيرة من المياه تزيد وزنه.

طرق فحص المواشي للأضحية قبل الشراء

أوضحت مديرية الطب البيطري بالقاهرة عدة طرق يمكن من خلالها فحص الحيوان قبل شرائه للأضحية، باتباع الآتي:

- الفحص بالعين، للتأكد من أن الحيوان مسمّن بصورة جيدة ومتميز بالحيوية والحركة النشيطة، فالكسل والخمول يدل على وجود متاعب صحية، ولا بد أن تكون العينان لامعتان ولا يوجد إصفرار بهما.

- إقبال الحيوان على تناول الأعلاف لأن الحيوان المريض يمتنع عن تناول الأعلاف أو يقبل عليها بصعوبة.

- عدم وجود إسهال وروث ملتصق بمؤخرة الحيوان، وفي حالة لينة دل ذلك على وجود إسهال.

- تنفس الحيوان بشكل طبيعي بحيث لا يعاني من كحة أو نهجان.

- الفحص باليد، ويشمل فحص الرقبة، والتأكد من خلوها من الدمامل والخراريج مع امتلائها باللحم.

- فحص الظهر والكفل، فيجب أن يكون الظهر مستويًا وعريضًا وممتلئا باللحم.

- فحص مقدمة الصدر.

- فحص الفم والحوافر للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية.

مراعاة الشروط الشرعية في الأضحية

ويجب مراعاة أن تكون الأضحية متوافقة مع الشروط الشرعية من حيث السن والسلامة وخالية من العيوب التالية: «العوراء، العرجاء، المريضة، الهزيلة».