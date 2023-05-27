رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية بداية من الاثنين.. وفرص لأمطار خفيفة

كتب:

شريف سليمان
08:35 م | السبت 27 مايو 2023
الأرصاد

الأرصاد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الفترة الماضية شهدت استقرارا في الأجواء، موضحًا: «يتبقى 20 أو 25 يوما على نهاية فصل الربيع ودخول فصل الصيف».

منخفضات جوية ممتدة

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «في الفترة الماضية شهدنا منخفضات جوية صحراوية ممتدة، وتأثيرها يشمل كل محافظات الجمهورية، وجرى إثارة الرمال والأتربة، وهذا الطقس مستمر معنا في الساعات المقبلة وعلى مدار الغد».

وتابع مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «غدا تستمر حالة عدم الاستقرار، وبداية من بعد غد الاثنين، ستكون الأجواء أكثر هدوءً وستبدأ حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية».

سقوط أمطار في معظم المحافظات

وأكد أن معظم المحافظات ستسقط فيها أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك على مناطق متفرقة، بحيث تعمل على خفض كمية الأتربة، وتعود الأجواء إلى طبيعتها بداية من مساء الغد.

اقرأ المزيد:

طقس 72 ساعة.. عدم استقرار الأحوال الجوية و«الأرصاد» تنصح بتوخي الحذر

«الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية تضرب أنحاء البلاد.. هذا موعد ذروتها

«الأرصاد» تعلن عن حالة الطقس غدًا بالمحافظات.. وتحذر من أمطار رعدية وسيول

الأرصاد: عاصفة رملية تضرب المحافظات اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد: نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار في بعض المناطق (فيديو)

الأرصاد تحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحذر من ارتفاع الحرارة

«الأرصاد»: ذروة ارتفاعات الحرارة اليوم.. وطقس معتدل مساءً (فيديو)
بقلم شريف سليمان