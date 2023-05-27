«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية بداية من الاثنين.. وفرص لأمطار خفيفة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الفترة الماضية شهدت استقرارا في الأجواء، موضحًا: «يتبقى 20 أو 25 يوما على نهاية فصل الربيع ودخول فصل الصيف».

منخفضات جوية ممتدة

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «في الفترة الماضية شهدنا منخفضات جوية صحراوية ممتدة، وتأثيرها يشمل كل محافظات الجمهورية، وجرى إثارة الرمال والأتربة، وهذا الطقس مستمر معنا في الساعات المقبلة وعلى مدار الغد».

وتابع مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «غدا تستمر حالة عدم الاستقرار، وبداية من بعد غد الاثنين، ستكون الأجواء أكثر هدوءً وستبدأ حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية».

سقوط أمطار في معظم المحافظات

وأكد أن معظم المحافظات ستسقط فيها أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك على مناطق متفرقة، بحيث تعمل على خفض كمية الأتربة، وتعود الأجواء إلى طبيعتها بداية من مساء الغد.