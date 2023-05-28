«هذا الصباح» يبرز ملف الوطن اليوم.. «مطالب الناس.. اقتصادية واجتماعية»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميتين سارة سراج وباسم طبانة، المُذاع على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بشأن الحوار الوطني، بعنوان «مطالب الناس.. اقتصادية واجتماعية».

الحوار الوطني كشف الاختلافات

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ الحوار الوطني تقرر من أجل كشف الاختلافات للتوصل إلى نتيجة مشتركة، مضيفة أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يكن يتصور مسألة «اتفاق جميع المصريين على رأي واحد» لذلك أقام الحوار الوطني، متابعة أنّ كلمة «الحوار» في حد ذاتها تشير إلى الديمقراطية، بينما تأتي كلمة «الوطني» كونها تصب في مصلحة مصر.

هناك مشكلات تواجهنا في مصر

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم سارة سراج وباسم طبانة، على قناة extra news، أنّ هناك مشكلات تواجهنا في مصر ويعشيها كل فئات الشعب، ومن يقول إنّه لا يوجد مشكلات تواجهنا هم أشخاص غير مصريين، متابعة أنّ طرح ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، يؤكد أهمية طرح حلول للمشكلات وتبادل الآراء.