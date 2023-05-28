القبض على 8 متهمين في معركة الخرطوش بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وأشار بيان لوزارة الداخلية، إلى أنه حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (4 أشخاص)، طرف ثان: (4 أشخاص) وجميعهم مقيمين بدائرة القسم وبهم إصابات متفرقة بالجسم).

وعثر بحوزة المتهمين (بندقية خرطوش – شومة- 2 سلاح أبيض)، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول مع أحد أفراد الطرف الثاني حول لهو الأطفال، وتعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم والتراشق بالحجارة، نتج عن ذلك إصابتهم المشار إليها.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.