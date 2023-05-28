توريد 3461 طن قمح للصوامع والشون بالشرقية اليوم

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

استمرار أعمال توريد القمح

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 3460 طنا و292 كيلو، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 494520 طنا و165 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد، شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو الآتي:

- 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر.

- 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

تقديم كافة التيسيرات للمزارعين

وناشد المحافظ، المزارعين، بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.