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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بالأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
12:55 م | الأحد 28 مايو 2023
حادث تصادم بين سيارتين بالأقصر 

حادث تصادم بين سيارتين بالأقصر 

لقي شخصان مصرعهما، منذ قليل، في حادث تصادم سيارتين عند الكيلو 40 على الطريق الزراعي الشرقي، بالقرب من نجع الوحده بالطود، جنوب الأقصر، فيما أصيب ثلاثة آخرون.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم

وتلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بمصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بين سيارتين، وانتقلت سيارات الإسعاف، لموقع الحادث، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى العديسات جنوب الأقصر.

أسماء المصابين 

وأسفر الحادث عن وفاة كل من «زياد. ح»، 22 عامًا، و«أندرو، ن»، 35 عامًا، بينما أصيب كل من محمد أحمد، 31 عامًا، وحاتم عبد اللطيف، 20 عامًا، بغيبوبة، ومحمد عبد المنعم، 36 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري.

 

 

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