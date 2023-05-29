متى تستخدم المضادات الحيوية؟.. «الصحة» تجيب

أصدرت وزارة الصحة والسكان، دليلًا إرشاديًا كاملًا متعلقا باستخدامات المضادات الحيوية، موضحة: «تستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد».

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا، لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية، لافتة الى أن الإسراف في استخدام المضادات الحيوية يؤدي الى الإصابة بمقاومة المضادات الحيوية.

ما هي مقاومة المضادات الحيوية؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان مفهوم مقاومة المضادات الحيوية، قائلة: تحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تطور الميكروبات من نفسها لمقاومة تأثير المضاد الحيوي، وبالتالي لا يستطيع المضاد الحيوي القضاء عليها.​​

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقريرها تزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية، مشيرة الى أنه يمكن للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية أن تنتشر بسرعة في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم. ​​

علاج نزلات والإنفلونزا الموسمية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، المضادات الحيوية يتم الحصول عليها من قبل الطبيب المشرف على الحالة، ويجب الالتزام التام بالجرعات التي حددها الطبيب فقط، وفي حال التماثل للشفاء لابد من استكمال الجرعة، ولا يجب الحصول على جرعات بشكل أزيد.

وفيما يتعلق بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، قالت وزارة الصحة والسكان نزلات البرد الخفيفة تحتاج إلى الراحة التامة وشرب السوائل الدافئة باستمرار دون علاجات وفي غضون 3 أيام سيتم الشفاء، لافتة الى أن الحالات الشديدة لنزلات البرد يتم اللجوء إلى الطبيب المختص، وكذلك الإنفلونزا الموسمية تحتاج إلى أسبوع أو 10 أيام للشفاء منها والحصول على العلاج المناسب والذي وصفه الطبيب.