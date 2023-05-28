قصف روسي على منشأة صحية أوكرانية يتسبب في مقتل 4 أشخاص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك ارتفاع حصيلة قتلى القصف الصاروخي الروسي على منشأة صحية في مدينة «دنيبرو» في شرق البلاد إلى 4 أشخاص.

وقال ليساك عبر تطبيق «تليجرام» حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز اليوم الأحد، إنه من بين الضحايا الهجوم الصاروخي طبيب يبلغ من العمر 56 عاما، وأحد موظفي العيادة الطبية- 64 عاما، وموظف من عيادة بيطرية قريبة - 57 عاما.

وأضاف ليساك أن الهجوم أزهق، إجمالا، أرواح 4 أشخاص؛ معربا عن خالص تعازيه لأقارب الضحايا.

وكان المسؤولون الأوكرانيون قد أفادوا في البداية بمقتل شخصين جراء القصف الروسي، ولكن عدد القتلى ارتفع إلى 4 عقب العثور على «أشلاء بشرية» في موقع القصف.

تجدر الإشارة إلى أن الضربة الصاروخية الروسية التي وقعت في الـ 26 من مايو الجاري أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 30 شخصا، بينهم طفلان.