إحالة أوراق نجار مسلح للمفتي لاتهامه بقتل سروجي سيارات في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، بإحالة أوراق نجار مسلح إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل سروجى سيارات بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة يوم 25 يوليو للنطق بالحكم على المتهم.

وصدر الحكم في الدائرة الرابعة جنايات بنها برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامي.

إحالة المتهم إلى جنايات بنها

وأحال المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، المتهم «إبراهيم م ع»، 21 سنة، نجار مسلح، لمحكمة جنايات بنها، لأنه في غضون شهر مايو من العام الماضي قتل المجني عليه محمد لطفي محمد رضوان، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على قتله، إثر خلف نشب بينهما، وقام الأهالي بفضه، وانصرف المتهم متوعدا المجنى عليه بالثأر منه، وسولت له نفسه قتله فأعد سلاحا ناريا وتوجه إلى الورشة الخاصة بالمجنى عليه، حيث تأكد من تواجده فيها، وأطلق عدة رصاصات صوبة، حتى لقى مصرعه وتم ضبط المتهم.

وأضاف، أمر الإحالة، أن المتهم حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا، مسدس، وأحرز ذخائر، مما تستعمل فى سلاح نارى دون أن يكون مرخصًا له فى حيازته أو إحرازه.

تفاصيل محاكمة نجار مسلح قتل سروجي بالخانكة

وشهدت جلسات المحاكمة أمام جنايات بنها مفاجأة من العيار الثقيل إذ قدم محامى المتهم شهادة من مستشفى خاص، تفيد أن المتهم يعاني من المرض النفسى، وطلب عرضه على الطب النفسى لبيان سلامة قواه العقلية، وهو الأمر الذى رفضه المدعى بالحق المدنى عن أسرة الراحل، مشيرًا إلى أن القضية مكتملة الأركان والمتهم اعترف فى التحقيقات بارتكابه الواقعة.