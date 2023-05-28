من هو عبد الله الغذامي المرشح لجائزة النيل للمبدعين العرب؟.. ناقد سعودي

شملت القائمة القصيرة للمرشحين لجائزة النيل للمبدعين العرب 2023 المعلنة مؤخرا من وزارة الثقافة المصرية، قامتين عربيتين هما العراقي ضياء عزاوي، والسعودي الدكتور عبد الله الغذامي، وهي الجائزة التي تمنحها «الثقافة» لشخصية من الشخصيات العربية.

الدكتور عبد الله الغذامي في سطور

وفي السطور التالية نرصد أهم المحطات العلمية في حياة الدكتور عبد الله الغذامي وأبرز إسهاماته الإبداعية والنقدية وخاصة في مجال النقد الثقافي:

عبدالله الغذامي شخصية علمية نقدية ولد في مدينة عنيزة بالسعودية سنة 1946م بمنطقة القصيم، أسهم الناقد الكبير في خلق حالة من الوعي في العلوم الإنسانية وأسس للفكر المستنير بأسلوب علمي رصين.

ومنحته الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد عام 2022 جائزة شخصية العام الثقافية نظير جهوده المتميزة في ميدان النقد الثقافي ودراسات المرأة والشعر والفكر النقدي التي بدأت منذ منتصف الثمانينات.

وقال الموقع الرسمي للجائزة إن مؤلفاته مثل «الخطيئة والتكفير»، و«تشريح النصّ» و«المرأة واللغة»، وغيرها، أحدثت نقلة نوعية في الخطاب النقدي العربي، وأسهمت مؤلفاته في بلورة حركة نقدية حول النقد الأدبي والنقد الثقافي، وفتح الآفاق لمناقشة التراث والإبداع العربي المعاصر وإعادة قراءته من منظور نقدي يتسم بالجدة والعمق والاختلاف.

جوائز الدولة 2023

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اجتماعه الـ 69، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة «النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية»، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء 30 مايو 2023 في قاعة المجلس الأعلى للثقافة.