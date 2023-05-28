كيفية استخدام ChatGPT على الهواتف واللابتوب.. اعرف بالتفاصيل

يهتم الكثير من الأشخاص الفترة الحالية ببرنامج الدردشة ChatGPT، أو شات جي بي تي كما يطلق عليه، كونه يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث إنه يعمل المستخدم على طرح السؤال المرغوب فيه، وسرعان ما يجد إجابته من الروبوت الآلي، ما يعطي معلومات سريعة، ويمكن التعرف على كيفية استخدامه على الهواتف واللابتوب أو الكمبيوتر في السطور التالية.

وشرح محمد إبراهيم الباحث في أمن المعلومات عبر «الوطن»، أن يمكن تجربة استخدام برنامج ChatGPT، من خلال متصفح مثل جوجل كروم من أجل تشغيله على الهواتف الذكية.

طريقة استخدام ChatGPT على اللابتوب

- فتح Google Chrome أو Microsoft Edge أو Safari، حسب ما يرغب الشخص في استخدامه على نظام Windows أو Mac.

- وبعد ذلك يعمل المستخدم على كتابة «ChatGPT» في شريط البحث ثم النقر على https://openai.com/blog/chatgpt.

- والمرحلة التالية اختيار «جرب ChatGPT»، وعمل حساب عليه أو تسجيل الدخول في حال كان لديك حساب ومن ثم يمكن بداية استخدام البرنامج.

كيفية استخدام ChatGPT على الهواتف الذكية

- فتح Google Chrome أو Safari، حسب نظام التشغيل على الهاتف.

- بعد ذلك كتابة ChatGPT والدخول على https://openai.com/blog/chatgpt.

- والمرحلة الأخيرة الضغط على جرب ChatGPT، وعمل حساب للدخول من خلال وبداية استخدام برنامج الدردشة، أو يمكن تسجيل الاستخدام من خلال البريد الإلكتروني وعمل حساب مجاني.