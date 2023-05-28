«الدوم» في موسمين.. بوابة الشباب للعبور إلى المستقبل

«مصر بها كل ما نتمناه ولكننا فى حاجة للوصول إليه.. هناك آليات ومبادرات يمكن من خلالها اكتشاف المواهب، سواء فى كرة القدم، أو الشعر، أو الكتابة الأدبية وغيرها من الفنون»، كلمات قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أحد المؤتمرات فى إشارة إلى المبدعين، أصحاب المواهب الحقيقية، فى مختلف المجالات، على أثر الأداء الرصين الذى ظهرت به الشابة مريم حسن، خلال تقديمها فعاليات المؤتمر.

«مارينا وسعد وأمير» من المسرح إلى عالم الشهرة.. و«مريم ويارا» تتألقان على شاشة «إكسترا نيوز»

وهى واحدة من المواهب الصاعدة التى تم اكتشافها من خلال برنامج «الدوم» فى فئة التقديم التليفزيونى، ودفعت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعمل بقناة «إكسترا نيوز»، لتصبح أصغر مذيعة لم تقترب بعد من سن الـ20.

«الدوم» الذى يُعد واحداً من أكبر برامج اكتشاف المواهب فى الشرق الأوسط، نجح على مدار موسمين فى تقديم مواهب وطاقات شبابية مبدعة فى مجالات متنوعة.. فى الموسم الأول 2022 كان «الغناء، التمثيل، تقديم البرامج»، وفى الموسم الثانى 2023 تم إضافة مسابقات جديدة، منها «العزف على الآلات الموسيقية، الفن التشكيلى بأنواعه، سواء «رسم أو نحت»، حتى يكون هناك اتساع للدائرة التى تترقّب وصول أصحاب المواهب الذين يخطفون الأنظار والقلوب معاً.

من كل ربوع أرض مصر، شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً.. من مختلف الميادين والقرى والنجوع والحوارى، هناك عيون تمد أبصارها نحو المستقبل، تترقب من يشير لهم إلى الطريق الصحيح، ومن ثم كان «الدوم» هو المفتاح لبوابة الأمل التى تحمل بين طياتها خطوات كل ما هو قادم، يفتح البرنامج ذراعيه لكل من يؤمن بأنه صاحب موهبة، ولجان للتحكيم تضم الخبراء، كل فى مجاله، وجمهور يجلس أمام شاشات التليفزيون، يقيّمون بطريقتهم أصحاب المواهب، يتفاعلون معهم ويعيشون أحلامهم ويتلهفون للنجاح ويصفقون للفائز.

«نجوم برنامج الدوم» إحدى العبارات التى تتزيّن بها «تترات» بعض الأعمال الدرامية. الشباب الذين وقفوا يوماً على مسرح الدوم، استعرضوا موهبتهم فى مجال التمثيل، دوّنوا ملاحظات لجان التحكيم ونصائحهم إليهم، لينتقلوا بعدها إلى عالم الدراما الساحر، ويقدّمهم «الدوم» إلى جمهور عاشق للمسلسلات، مع تسليط الضوء عليهم والدفع بهم إلى العمل والمسار الصحيح، ليتأكد الجميع أن «الموهبة» فقط هى الفيصل بين آلاف المتسابقين، بل الشرط الوحيد لتصبح واحداً من «أبناء الدوم».

من أمثلة الفرص الذهبية التى حظى بها شباب «الدوم»، كانت مارينا أسامة، التى فازت فى فئة التمثيل، من خلال مشاركتها فى بعض الأعمال الدرامية التى حققت نجاحاً جماهيرياً موسّعاً، أبرزها مسلسل «إيجار قديم» بطولة شريف منير، وميمى جمال، وصلاح عبدالله، ومحمد الشرنوبى، وفيدرا، ومسلسل «الصفارة» مع أحمد أمين، ومسلسل «الأصلى» بطولة ريهام عبدالغفور، ومنال سلامة، وأحمد بدير، كما شارك فى العمل نفسه زميلها سعد سمير، الذى فاز فى فئة التمثيل كذلك بالبرنامج، فيما تألق نجم الموسم الثانى أمير عبدالواحد، خلال مشاركته فى مسلسل «الكتيبة 101»، الذى عُرض بموسم رمضان الماضى.

وحقّق الشاب فارس مصطفى، نجم فئة الغناء فى «الدوم» حلمه بالحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية بعد اجتياز اختبارات النقابة، فيما كانت المفاجأة بطرح أسامة عطية الفائز فى فئة الغناء، أغنية جديدة تحمل اسم «ماتبكيش» دويتو مع اليونانية أندروماش ديميترو بولو، وهو ما فعلته أيضاً الشابة أسماء الجمل، بتقديمها «دويتو غنائى» مع النجم محمود العسيلى، وحملت الأغنية اسم «طمنونى»، ليس ذلك فحسب ولكن حظيت مجموعة من مواهب «الدوم» الغنائية بفرصة الغناء فى احتفالية افتتاح مدينة المنصورة

الجديدة

«أميرة»: منحنا الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الجمهور

بحضور رئيس الجمهورية، منهم «أميرة الشاذلى، نادين العمروسى، آلاء أيوب، عبدالرحمن صابر، كروان حجاج».

وأسوة بالشابة مريم حسن، واحدة من نجمات «الدوم» فى تقديم البرامج، والتى انتقلت من مسرح المسابقة، إلى شاشة التليفزيون وبالتحديد قناة «إكسترا نيوز»، التحقت أيضاً زميلتها يارا مجدى للعمل بالقناة نفسها، لتصبح هذه المواهب التى حظيت بفرص حقيقية، ووضعوا أقدامهم على بداية الطريق، رسالة طمأنة لغيرهم من الشباب المبدع بأن «الدوم» هو بالفعل بوابة النجوم.

حالة من السعادة والحماس تسيطر على أبناء «الدوم»، والتى ظهرت جلياً خلال تصريحاتهم التليفزيونية فى الوقت الذى يتجهون فيه بخطوات قوية إلى الأمام، وحسب الشاب سعد سمير، الممثل الصاعد، فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أوفت بالوعود التى قطعتها بشأن تقديم المواهب ودعمها: «ساعدتنى فى تحقيق حلمى وما زالت تعمل على تقديم المزيد للشباب».

«الدوم منحنا الثقة بالنفس»، كلمات أكدت من خلالها الشابة أميرة الشاذلى، التى غنت أمام الرئيس فى افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أن برنامج الدوم لا يقدم المواهب فقط، ولكن دائماً ما يدعمها، مشيرة لـ«الوطن» إلى أنها خلال فترة وجودها بـ«الدوم» حظيت بتدريبات صوتية الأمر الذى أحدث لديها فرقاً كبيراً، والوقوف على مسرح الدوم منحها ثقة كبيرة بالنفس والقدرة على مواجهة الجمهور.

«دانيال»: البرنامج فرصة كبيرة لكل الشباب

«الدوم.. فرصة كبيرة لكل الشباب» من العبارات التى قالها بيشوى دانيال، أحد متسابقى «الدوم»، خلال لقاء تليفزيونى، وتأكيده أن موهبته تكمن فى تقديم البرامج الرياضية، وكان لديه حلم بأن تصل هذه الموهبة إلى الجمهور والمشاهدين، ومن ثم جاء اشتراكه فى «الدوم» للحصول على هذه الفرصة.

«بهيرة»: «بداية الطريق لتحقيق حلمى»

«بداية الطريق لتحقيق حلمى» كلمات قالتها بهيرة وليد، واحدة من مواهب «الدوم»، التى دائماً ما تترقّب الفرصة لإظهار موهبتها، والعمل عليها وتقوية مهاراتها، حتى كانت المشاركة فى البرنامج الذى دعمها بشكل كبير.