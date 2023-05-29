خريطة متاحف الإسكندرية تزامنا مع بدء الصيف.. 12 متحفا أثريا وثقافيا

تكثر الزيارات على الإسكندرية خلال الوقت الحالي تزامنا مع بدء الموسم الصيفي، وبجانب جمال المدينة الساحلية من ناحية الشواطئ فإنها تتميز بوجود متاحف مميزة يبلغ عددهم 12 متحفا ما بين أثري وثقافي وأخرى ترتبط بالجانب المجتمعي السكندري، ما يجعل هناك تباين للزيارات خلال تلك الآونة.

وتقدم «الوطن» معلومات عن متاحف الإسكندرية تزامنا مع توافد المواطنين إلى المدينة الساحلية خلال فترة الصيف الجاري، وذلك بحسب البيانات الرسمية من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

خريطة متاحف الإسكندرية

- متحف المجوهرات الملكية.

- متحف الإسكندرية القومي.

- متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.

- متحف السادات بمكتبة الإسكندرية.

-متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.

- المتحف اليوناني الروماني.

- متحف الأحياء المائية.

- متحف محمود سعيد.

- متحف كفافيس.

- متحف كلية الفنون الجميلة.

- متحف الفنون الجميلة.

متحف المجوهرات الملكية

يعد متحف المجوهرات الملكية أحد أهم وأشهر متاحف الإسكندرية ويطلق عليه «قصر المجوهرات» كونه يتواجد في مبنى قصر فاطمة الزهراء بمنطقة جليم ويضم المتحف 11 ألفاً و500 قطعة تخص أفراد الأسرة المالكة.

متحف الإسكندرية القومي

يوجد متحف الإسكندرية القومي بطريق الحرية في منطقة محطة الرمل، حيث يحتوي على 1800 قطعة أثرية تشمل جميع العصور بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث يضم المتحف قاعة خاصة بها مجموعة رائعة من الاثار الغارقة بالإضافة إلى قاعة للعملة تضم عملات لمجموعة عصور مختلفة.

متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

يضم متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية مخطوطات نادرة تعود إلى القرن الخامس، البعض منها كتب على جلد ماعز والآخر كشف أسرار النهضة العلمية الحديثة للعرب ومن أشهر المخطوطات «البردة» ومقالات فى الطب للرازي وبن سينا وأقدمها «تفسير القرآن».

متحف السادات بمكتبة الإسكندرية

يقع متحف السادات داخل مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية ويضم أهم مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهى متعلقاته الشخصية وأهمها البدلة العسكرية التي كان يرتديها يوم اغتياله والساعة التي توقفت على وقت الاغتيال، بالإضافة إلى بعض المقتنيات جديدة التي أضيفت إلى متحف السادات، احدثها جواز السفر الذي ضم إلى المقتنيات منذ أيام قليلة بعد نجاح الدولة المصرية في استعادته.

متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية

يعد متحف الآثار متاحف مكتبة الإسكندرية والذي تأسس في عام 2001 ويضم المتحف مجموعة من القطع الأثرية التي تنتمى إلى عصور مختلفة حيث يضم 1276 قطعة أثرية، منهم 1200 في صالات العرض، وبعض القطع الأخرى بالمخازن للترميم.

المتحف اليوناني الروماني

يوجد المتحف اليوناني الروماني في 5 شارع المتحف محطة الرمل ويعتبر أحد أهم معالم الإسكندرية معظم المقتنيات ترجع إلى العصرين البطلمي والروماني وكذلك القبطي، ومن المقرر أن يفتتح نهاية يونيو المقبل بعد سنوات من الغلق نظراً لأعمال التطوير.

متحف الأحياء المائية

يوجد متحف الأحياء المائية بمنطقة الأنفوشى في محيط نطاق بحرى بجوار قلعة قايتباى، ويعد المتحف الوحيد الذى يحتوى على أحياء مائية حية في عروس البحر الأبيض المتوسط.

وعلى الرغم من كونه متحف صغير إلا أنه يضم عدة أنواع من أسماك وحيوانات البحرين المتوسط والأحمر ، كما يضم أنواعا أخرى تعيش في المياه العذبة كالنيل ونهر الأمازون، ما يجعله معرض ترفيهى وتثقيفى وعلمى فى نفس الوقت.

متحف محمود سعيد

يوجد متحف محمود سعيد في منطقة جناكليس ويعد مركز يضم 3 متاحف وهي متاحف «محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث» وهو الذي أقيم في القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن المصري الحديث وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف.

متحف كفافيس

يقع متحف كفافيس في 4 شارع كفافيس خلف مسرح سيد درويش في منطقة محطة الرمل، وهو شاعر اليونان الكبير وأحد أشهر شعراء العصر الحديث، ويضم متحفه مقتنايته، وبعض أثاثه ومتعلقاته الشخصية.

متحف كلية الفنون الجميلة

يقع متحف كلية الفنون الجميلة بالمبنى الرئيس بكلية الفنون الجميلة 108 شارع عبد السلام عارف مبني مظلوم بالدور العلوي بالقصر، ويتكون المتحف من خمس قاعات يتضمن المتحف مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة من أعمال التصوير والنحت والحفر لعدد من كبار الفنانين المصريين وكذلك مجموعة من الأعمال لبعض الفنانين الأجانب وخاصة الذين عاشوا في الإسكندرية في أوائل القرن العشرين.

متحف الفنون الجميلة

باسم مشابه لسابقه، فيوجد متحف الفنون الجميلة الذي يقع بمنطقة محرم بيك بمدينة الإسكندرية وهو الذي يعد أول متحف بُني خصيصاً ليكون متحفاً للفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط.

ويضم المتحف مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد يالإضافة إلي بعض أعمال المدرسة الرومانسية، الباروك والروكوكو وبعض لوحات المستشرقين.