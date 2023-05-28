إصابة عامل في انقلاب دراجة نارية بالدقهلية

أصيب عامل بإصابات بالغة نتيجة تعرضه لحادث أليم، إثر سقوط الدراجة النارية الخاصة به على الطريق بالقرب من منطقة القبلية التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بإصابة عامل نتيجة تعرضه لحادث انقلاب دراجة بخارية، وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، و تبين إصابة عامل يدعي هاني عبده محمد عبد العال عاشور، صاحب الـ 40 عاما من مدينة المطرية التابعة للدقهلية، تعرض لحادث بعد انقلابه بالدراجة النارية الخاصة به.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل التحاليل الطبية والإشاعات اللازمة، تبين إصابته بجرح في الرأس، و الكتف الأيمن والذراع الأيمن، وجود جرح في الشفاه السفلية، و جرى عمل اللازم لعلاجه، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.