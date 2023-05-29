انتشال جثامين 3 شباب غرقوا في جمصة

تمكن رجال الإنقاذ النهري، بالتعاون مع الصيادين، من استخراج جثامين 3 شباب غرقوا في جمصة، إذ تم انتشال جثة الشاب أحمد محمد مصطفى إبراهيم، 19 سنة، أمس الأحد، واليوم جرى انتشال جثتين لشقيقين هما: عادل محمد رجب 15 سنة، ومحمد محمد، 20 سنة، من قرية الحامول بكفر الشيخ.

نقل الجثامين إلى قريتهم

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجراءات نقل الجثامين، من جمصه لقرية زيدان بالحامول، لدفنها بمقابر العائلة.

توجيه الشكر لرجال الإنقاذ

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل رجال الإنقاذ والصيادين، ولكل المشاركين في أعمال انتشال الجثامين، كما أعرب عن شكره للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعضوي مجلس النواب محمد زكي والنائب محمد فوزي الرفاعي، والمسئولين بمدينة جمصة، وكفر الشيخ، للتواصل المستمر لاستخراج جثامين الشباب.