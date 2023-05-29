«البيئة» تبحث استغلال المنطقة الخضراء والمحميات الطبيعية في جنوب سيناء

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفد شركة MLG لمناقشة العرض المقدم من الشركة لاستغلال المنطقة الخضراء وعدد من المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، لإقامة أنشطة سياحة بيئية للترويج لهذه المناطق، وذلك بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ولبنى إبراهيم عبدالله الصايغ، العضو المنتدب للشركة، وحمدان بن محمد بن زايد، مالك الشركة، ومحمد عتيق عضو مجلس الإدارة.

إنشاء منشآت بيئية مصممة للعمل باستخدام ممارسات مستدامة

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، ضرورة قيام الشركة بتقديم دراسة للمقترح المقدم لاستغلال المنطقة الخضراء بشرم الشيخ ومحميات رأس محمد، ونبق، وسانت كاترين باعتبارها من أجمل المحميات في مصر التي تتمتع ببيئات جيولوجية وبحرية فريدة التي يجب الحفاظ عليها، لافتةً إلى أنّ المقترح يتضمن إنشاء منشآت بيئية مصممة للعمل باستخدام ممارسات مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم مواد معاد تدويرها للبناء.

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ الأنشطة التي يتضمنها المقترح لتنفيذها في الأماكن المستهدفة، تتمثل في مراقبة «الطيور، والغطس، والغوص، والمشي، واستخدام سكوتر، وركوب الدراجات في الجبل، وركوب الجمال والخيل»، لافتةً إلى أنّه سيتم عقب تحديد النشاط وآليات العمل، استخراج تصاريح لممارسة النشاط وأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء والجهات الأمنية، كي تكون للاستثمارات جدوى اقتصادية.

واقترحت وزيرة البيئة، تنظيم زيارة إلى مدينة شرم الشيخ لتحديد الفرص المتاحة للاستثمار، موضحة أنّه بالنسبة للمنطقة الخضراء، لابد من تحديد الإجراءات التي تجعلها منطقة صديقة للبيئة مستدامة.

ولفتت فؤاد، إلى أنّ ملف الترويج للمحميات الطبيعية ملف مهم للغاية عملت عليه الوزارة خلال السنوات الماضية، حيث تم العمل عليه من خلال حملة «إيكوإيجيبت»، مشيرةً إلى أنّه من ضمن التحديات التي واجهتنا فى ملف المحميات، عدم وجود ترخيص للنزل البيئي، وعملت الوزارة بالعمل مع وزارة السياحة وتم تنفيذ دليل إرشادي للنزل البيئي، وأصبح له تصنيف بالنجوم، كما تم العمل على دمج المجتمع المحلي داخل أنشطة المحميات باعتبارهم سكان وحراس المحمية، متابعة أنّه سيتم إطلاق «حملة القبائل المحلية» في اطار إحتفال الوزارة باليوم العالمي للبيئة.

تنظيم زيارة لمدينة شرم الشيخ لتحديد الفرص المتاحة للاستثمار

وأشار اللواء خالد فودة محافظ، جنوب سيناء، إلى أنّ مدينة شرم الشيخ مدينة فريدة ومتميزة تتمتع بطبيعة خلابة، طورتها الدولة مؤخرا لتكون مدينة خضراء مستدامة بيئيا، مشيرا إلى أنّ هناك الكثير من الأنشطة التي تخص السياحة البيئية موجودة بالفعل داخل المدينة ويتم تنفيذها في عدد من الأماكن والمحميات، وعلى الشركة تنفيذ أنشطة جديدة بشكل مميز يزيد جمال المدينة ويساهم في زيادة إقبال السياح عليها، لافتا إلى ضرورة تنفيذ أنشطة تستغل الجبال الخلابة التي تتمتع بها محافظة جنوب سيناء.

وأوضح السيد محمد عتيق، عضو مجلس الإدارة، أنّ الشركة تهدف إلى التعاون مع وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء لتقديم خدمة بيئية سياحية للزائرين بشكل مستدام ومسؤول يضمن حصول الزوار على تجربة فريدة لا تُنسى، مع الحفاظ على استدامة البيئة للأجيال المقبلة.

وتابعت أنّه سيتم تنفيذ أنشطة مستوحاة من الطبيعة، مع استخدام تكنولوجيات تساهم في استمتاع الزائر بالراحة والجو الفريد، موضحا أنّ الشركة ترغب في العمل على محميات نبق ورأس محمد وسانت كاترين لما لهم من طبيعة مميزة يمكن استغلالها لخروج منتج سياحي بيئي مميز.