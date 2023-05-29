تطوير شاطئ النرجس بمصيف بلطيم استعدادا لموسم الصيف

انتهت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، من أعمال تطوير بوابة مدخل شاطئ النرجس بمصيف بلطيم، استعدادًا لموسم صيف عام 2023، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تطوير بوابة مدخل شاطئ النرجس بمصيف بلطيم

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير بوابة مدخل شاطئ النرجس بمصيف بلطيم، حيث جرى رفع الطبقات المتهالكة من المدخل، وإعادة تركيب مادة «الأكريليك» على المدخل، مع عمل كلمات ترحيبية بالحروف البارزة المضيئة، وذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة المداخل ضمن أعمال تطوير المدينة.

وأشار «عطية»، إلى استمرار أعمال الرصف والتجميل، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها منطقة الأمل بدايةً من ميدان الأمل وحتى منطقة الفيروز، التي تشمل أعمال توسعة ورصف للطريق الرئيسي، وأعمال تطوير للجزيرة الوسطى بتركيب «بلاط انترلوك، وطوب فرعوني، وبلدورات للجانبين»، بالإضافة إلى عمل شبكات لتصريف مياه الأمطار، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المدينة استعدادًا لاستقبال موسم صيف 2023.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم يضم 6 شواطئ، هي الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل،والفيروز، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.