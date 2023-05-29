تخفيض تعريفة خط «العبور / السلام» إلى 6 جنيهات

قرر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تخفيض قيمة تعريفة خط «العبور- السلام» إلى 6 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه، وذلك بعد التنسيق مع محافظة القاهرة، في استجابة سريعة للمواطنين الذين طالبوا بتخفيضها.

استمرار المتابعة اليومية

وأكد محافظ القليوبية في بيان له استمرار المتابعة اليومية على كافة مواقف المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمنع استغلال المواطنين.

خط ساخن لشكاوى تعريفة الركوب بالقليوبية

وناشد محافظ القليوبية المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي 3212461 ورقم الواتس اب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة

يذكر أن محافظة القليوبية تلقت عددًا من الشكاوى من المواطنين، تطالب بتخفيض أجرة الركوب من علي خط السلام العبور والعكس من 7.5 جنيه إلى 6 جنيهات، فاستجاب محافظ القليوبية وجرى التنسيق مع محافظة القاهرة لتخفيض الأجرة وبدء التنفيذ.