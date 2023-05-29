شمس البارودي عن أنباء عودتها للتمثيل: أعيش في عالمي

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي حقيقة عودتها للتمثيل من جديد بعد تصريحات نجلها عمر حسن يوسف عن نجاحه في إقناعها بالظهور في فيلم تسجيلي مع والده الفنان حسن يوسف عن قصة حياتهما.

وقالت شمس البارودي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشاركتها في فيلم تسجيلي مع حسن يوسف لا تعني عودتها للتمثيل من جديد، موضحة: «هذا الفيلم ما زال فكرة هدفها تقديم الحقائق عن كل أمور حياتنا الشخصية والعائلية والعملية، وكما ذكرت فهي ما زالت فكرة سنحرص على تقديمها بشكل راق ومشوق ومحترم إذا أراد الله».

شمس البارودي: أستعد لحياتي الأبدية وربنا يهدينا

وعلقت شمس البارودي على الأنباء التي أثيرت بشأن عودتها للتمثيل قائلة: «ربنا يهدي الجميع، أنا أعيش في عالمي الخاص بفضل من الله، وكل أملي ودعائي لربي بحفظ أسرتي ويقر أعيننا بأبنائنا، ويبدو إن الناس بتنسى أننا نعيش في زمن مهما طال، فإنا إلى ربنا راجعون هناك حياة أبدية لابد من الاستعداد لها حتى وإن تمتعنا بما أحله الله لنا».

تفاصيل اعتزال شمس البارودي

يذكر أن الفنانة شمس البارودي قد أعلنت اعتزالها التمثيل قبل سنوات طويلة، وذلك بعد أدائها لمناسك العمرة رفقة والدها، حيث كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن رؤيتها للرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، فانهارت من البكاء وقررت حينها اعتزال التمثيل وتكريس ما تبقى من عمرها لعبادة الله.